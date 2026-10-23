El alemán habla por primera vez de su afición al Clásico. Deja en claro que verá el Barcelona vs. Real Madrid, así como cuál de estos clubes prefería en el pasado.

Durante años la figura de Jürgen Klopp ha sido relacionada con los dos gigantes de LaLiga. No han sido pocos los rumores que han acercado al alemán al Real Madrid y Barcelona en cuanto a un futuro en sus banquillos se refiere. A lo largo de las últimas horas, el entrenador eligió por primera vez entre ambos conjuntos en cuanto a sus preferencias se refiere. Verá el Clásico de este domingo en el Camp Nou.

“Por supuesto que veré el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida… Es un partido que me encanta ver… Hoy estoy con el que sea mejor equipo. Y, tal como están las cosas, ese equipo probablemente sea el Barcelona”, empezaba Klopp en charla con DAZN. Considera que el equipo de Hansi Flick se encuentra más preparado para este tipo de compromisos.

Klopp no tuvo problema en afirmar cuál de estos dos gigantes movía más su corazón en el pasado. Refiriéndose a los clásicos que disputaron José Mourinho y Pep Guardiola, dejó en claro que sentía más simpatía por su grande rival en la Premier League. El estilo defensivo y agresivo de la defensa del Special One le hacía decantarse más por el Camp Nou.

“En el pasado, era más del Barcelona porque odiaba cuando Pepe y los otros defensas daban leña a todo lo que se les ponía por delante en aquella época. Esa era la única razón por la que apoyaba más al Barcelona”, reveló en DAZN. No nos olvidemos que además Klopp tiene representantes en este partido con la presencia de Karim Adeyemi en las filas culés.

El Camp Nou, hogar del primer Clásico de la campaña: GETTY

Klopp y medio planeta estarán viendo un partido absolutamente determinante en cuanto a la lucha por el título de LaLiga se refiere. En caso de derrotar al Real Madrid, el Barcelona tendría una ventaja de 9 puntos en la clasificación general que nunca ha sido remontada entre ambos gigantes. Todo se daría cuando ni siquiera hemos llegado al mes de noviembre. The Normal One se decanta por los blaugranas en el partido más seguido en todo el planeta.

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