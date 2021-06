Los equipos de la MLS a los que podría llegar Carlos Tévez

El viernes se dio una noticia que impactó a todo el mundo Boca y del fútbol argentino en general. Carlos Tévez, ídolo y leyenda del equipo azul y oro, reveló que se va del xeneize, pero no anunció su retiro o qué iba a hacer ahora, lo que hace pensar que una llegada a la MLS no sería tan descabellada.

"Carlitos" Tévez llegó para su segundo ciclo a Boca Juniors en 2015, luego de ser una de las figuras de un equipo de la Juventus que estaba en lo más alto en Europa, ganando la Serie A y habiendo llegado a la final de la Champions League ante el Barcelona. Luego de un pequeño paso por la liga China en 2017, retornó al club que lo vio nacer y ahora dicidió que es momento cerrar su etapa en el equipo y en Argentina.

En la conferencia de prensa del día viernes, "El Apache" dio indicios de que aún no está decidido sobre su futuro, pero dejó un par de pistas. "No sé si me retiraré, porque en tres meses tal vez tengo ganas de volver a jugar." dijo el jugador de 37 años, que también añadió, "hago un paso al costado porque no estoy para seguir, no sé qué decirte, si mañana puedo irme a jugar a la MLS o no. Yo ahora quiero descansar y estar con mi familia"

Los posibles destinos de Tevez en la MLS

Al no confirmar su retiro y mencionar la liga de los Estados Unidos, Tévez reconoce que hay un interés, aunque todavía no sea oficial. Ya hubo varios reportes de al menos dos equipos intrigados, y uno es el del director técnico argentino Gabriel Heinze, el Atlanta United. El entrenador tiene una muy buena relación con "El Apache" y ya lo quiso reclutar para su equipo cuando dirigía a Vélez Sarfield. Además, del club de Georgia se acaba de ir al delantero Lisandro López, así que quieren a Carlitos para que ocupe su lugar y sea el emblema de la escuadra.

El otro cuadro que no está confirmado, pero que tendría mucha lógica, es el Inter Miami, club dirigido por la leyenda David Beckham. Este destino es muy tentador para futbolistas argentinos y ya cuenta con el ex-compañero de Tévez en la Selección Argentina, Gonzalo Higuaín, con quien haría una gran dupla veterana. Además, el jugador con pasado en los equipos de Manchester declaró que pospuso unas vacaciones a Miami con su familia para anunciar su salida de Boca, lo que da lugar a pensar que el equipo puede aprovechar su cercanía para persuadir al "Jugador del Pueblo".

