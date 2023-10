El mercado de pases comienza a activarse en Europa de cara a la próxima ventana a activarse en enero. Ahora es Manchester City el que buscará dar un golpe importante a nada menos que el Real Madrid.

Esto porque ahora es Pep Guardiola el que buscará la contratación de Toni Kroos. El alemán de 33 años es de los referentes en el equipo de Carlo Ancelotti, por lo que esta negociación costará más de lo normal para los ‘ciudadanos’.

Otro dato no menor es que el ex Bayern Múnich ahora renovó su vínculo hasta junio del 2024. “Me siento bien físicamente y también tengo un poco más de descanso de lo normal, que a veces no viene mal. Estoy feliz con el nivel del equipo y el personal“, comentó Kroos sobre su momento en el cuadro merengue.

Sin embargo, el recambio ha comenzado en el Madrid y ya no es inamovible. En esta temporada suma 538 minutos. Lo que también ha afectado a Luka Modric que tan solo tiene 319 minutos. Lo que sería aprovechado por el City para darle el trato de referente que se merece un jugador de su talla y que ganó cinco Champions League (cuatro con Real Madrid y una con Beyern Múnich) hasta el Mundial en Brasil 2014.

Toni Kroos será buscado por el Manchester City para la segunda parte de la temporada (Getty Images)

Millonaria oferta a Toni Kroos

Según indica Dailymail, el elenco de Manchester City -tal como acostumbra- no tiene problemas de caja y hará una importante oferta por Toni Kroos. De entrada se le ofrecerá duplicar el sueldo que recibe en el Real Madrid, por lo que serían 13 millones de esterlinas por temporada (15 millones de euros). El contrato contemplaría dos años y con la opción de retirarse en el Etihad Stadium.

Además la salida de Ilkay Gundogan y las lesiones de Kevin De Bruyne son un dolor de cabeza que Guardiola no quiere enfrentar en instancias definitorias. Por lo que también se le ofrecería un puesto clave en el equipo. Su extensa trayectoria haría incuestionable su titularidad. Por lo que se hará todo el esfuerzo por el alemán.

¿Toni Kroos sigue a Hazard?

La continuidad de Toni Kroos sigue siendo una interrogante. Al termino de su contrato en 2024 existe la chance de que con 34 años decida finalizar su carrera como futbolista.

Recientemente ya sorprendió la decisión de Eden Hazard que con dos años menos decidió colgar los botines. Escenario que el propio alemán ha comentado y que no teme pese a estar a la vuelta de la esquina. Hasta Fabrizio Romano deslizó que desde el entorno del volante ya se ha empezado a asumir su retiro en los próximos meses.

Factor que tiene contemplado Manchester City, por lo que buscarán hacer un ofrecimiento que termine convenciendo al menos por unos años más de actividad a Kroos.