Ni aquella corrida contra Getafe en 2007 que emuló a Diego Armando Maradona o aquel tanto contra Athletic Club de Bilbao en una final de Copa del Rey. Lionel Messi tiene goles de todos los colores, pero hay uno que para Thierry Henry se encuentra por encima del resto. El ex jugador de Barcelona o Arsenal no duda del tanto de La Pulga que más le dejó con la boca abierta tras su paso por el Camp Nou. ¿Lo recuerdas?

Nos devolvemos concretamente al 22 de marzo del 2009. Barcelona empezaba a carburar en la primera temporada de Pep Guardiola en el Camp Nou y con un Messi desatado en cada jornada. Henry recuerda un 6-0 sobre Málaga donde Lionel hizo una acción imposible cuando esta se ve desde el césped. No son muchos quienes han elegido a este tanto como uno de los mejores que haya firmado el futbolista de Inter Miami.

“Desafió a la lógica…Era un balón diagonal y controló el balón con su pecho. Corrió a toda velocidad, el primer jugador le entró y el segundo estaba justo detrás. Dio otro paso y el otro jugador debería quitarle el balón. Si tú empiezas con el balón en tu pie izquierdo en esa posición, ¿Cómo das marcha atrás con ese mismo pie y tocas el balón con el aire entre dos centrales y estar pendiente de que no toquen el balón? Entonces, él casi se cae, pero levantó el balón al primer balón por la escuadra. Eso no es normal”, el relato de Henry sobre un tanto que pese a no pasar a la posteridad como otros de La Pulga, tiene para el galo un carácter que roza lo imposible. Meses más tarde, Messi, Barcelona y Thierry ganarían el primer triplete de su historia.

Aquel gol de derecha al ángulo fue solo uno más de los 38 sumados por Messi en la temporada donde para muchos empezó todo. Aquel equipo con Henry y Samuel Eto’o en la delantera llegaba a la cúspide del fútbol con tres títulos y un 2-6 en el Santiago Bernabéu donde Real Madrid tuvo una de las grandes derrotas de la década. Juntos, francés y argentino compartieron un total de tres temporadas entre el 2007 y el 2010. Ganaron un total de 7 títulos juntos y los 6 de un Sextete que hasta la fecha solo Bayern Múnich ha podido igualar en Europa.

Henry eligió de decanas de grandes elogios de Messi. Fueron 121 partidos del galo por LaLiga y con un total de 49 goles como 26 asistencias que terminaron en su salida del Camp Nou en verano del 2010 rumbo a los New York Red Bulls de la MLS. Henry vio el gol de La Pulga ante el Getafe, decenas de tiros libres, regates de todo tipo y hasta cabezazos en una final de la Champions, pero se queda con una acción ante Málaga que define como imposible.

Barcelona terminará de pagar a Messi

Gracias a la pandemia, el conjunto culé prorrogó una parte del salario de La Pulga durante varios años. Pasó también con jugadores como Sergio Busquets o Jordi Alba y se reporta desde AS como la directiva de Joan Laporta se encuentra a solo una transacción de abonar todas las sumas pendientes al argentino de su último contrato en el Camp Nou.

2009, el año donde Messi se hizo hombre

No solo por sus números. Fue la primera temporada sin Ronaldinho y donde La Pulga asumió el dorsal 10 que le acompañaría hasta el final del camino. Títulos de LaLiga Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundiales de Clubes, hechos claves que acompañaron el primero de los ocho Balones de Oro del argentino. El resto, como dicen por ahí, es historia.