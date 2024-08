Como, a un paso de quedarse con los servicios de un Nico Paz que no será el único suramericano que puede abandonar Real Madrid este verano.

Nico Paz no es el único: otro suramericano cerca de abandonar Real Madrid

Se mueve el mercado de fichajes de un Real Madrid donde la operación salida continúa en marcha. A solo 10 días para que finalice la ventana de incorporaciones por el verano europeo, nombres como Nico Paz se encuentran más cerca que nunca de abandonar la ciudad deportiva de Valdebebas. Todo apunta a que el argentino no supondrá el único sudamericano que dejará las filas de Carlo Ancelotti antes del 31 de agosto.

El talentoso volante nacido en la isla de Tenerife tiene prácticamente todo acordado para unirse al Como de Italia. El recién ascendido a la Serie A viene realizando una auténtica inversión de fichajes y donde destacan nombres como Raphael Varane o Pepe Reina a nivel de incorporaciones. Fabrizio Romano confirma que el argentino puede ser la siguiente pieza de un proyecto donde Real Madrid estaría a un paso de dar el visto bueno a la operación. Álvaro Rodríguez puede ser el próximo.

“Exclusivo: ¡El Como está cerca de fichar a Nico Paz del Real Madrid! Hoy se ha enviado al Real Madrid la propuesta oficial de traspaso definitivo, prácticamente acordada. Paz ya aceptó las condiciones…El Real Madrid tendrá cláusula de venta y recompra. Here we go, soon”, la información publicada por Fabrizio Romano a lo largo de las últimas horas. El argentino espera que la casa blanca acepte los casi 8 millones de euros que se dan por el 50% de sus derechos federativos.

La actualidad no se detiene ahí. Diario AS afirma que el delantero uruguayo Álvaro Rodríguez cuenta con diversas ofertas de la primera división española y que se espera que antes del 31 de agosto pueda abandonar Real Madrid. Una fórmula similar a la de Nico Paz asoma en el horizonte y clubes que como Getafe apuntan a ser ahora mismo el destino más probable. Desde el Rey de Europa se pretende que tenga rodaje más allá de la ausencia de un perfil de sus características en el plantel de Carlo Ancelotti.

Álvaro Rodríguez, otro suramericano que puede dejar Real Madrid: IMAGO

No fueron 12 meses sencillos para Álvaro Rodríguez. Luego de que en la temporada 2022/2023 en la que sumase diversos minutos con el primer equipo del Real Madrid y de que incluso se diese el gusto de marcarle al Atlético en un derbi, el charrúa tuvo más participación en la tercera categoría del fútbol español con el Castilla y para evitar el descenso que con un conjunto merengue que ahora mismo le abre las puertas. No olvidemos que su lesión en la pretemporada le obligó a dejar la gira por Estados Unidos.

¿Qué más fichajes puede hacer Real Madrid este verano?

Solo Alphonso Davies tiene todavía tener opciones de llegar al vigente campeón de la Champions League. No olvidemos que el canadiense tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025 por Bayern Múnich y que de momento no se dan avances considerables pensando en una renovación. Si los alemanes abren la puerta a un traspaso en esta ventana se espera que el Real Madrid oferte suma cercanas a los 35 millones de euros. Cada 24 horas la cifra irá bajando.

Los próximos partidos del Real Madrid

Kylian Mbappé tendrá su debut como futbolista del conjunto blanco y en el Santiago Bernabéu este día domingo frente al Real Valladolid por la segunda jornada de LaLiga. Si hablamos de lo que le queda al Real Madrid en este mes de agosto debemos destacar igualmente la visita a la Unión Deportiva Las Palmas del día 29 de agosto y el compromiso frente al Real Betis de Manuel Pellegrini el primer día de septiembre. Tras esto llegará al parón de selecciones y con ello el retorno de la Champions League.