El mercado de fichajes nunca se detiene para un Real Madrid que lentamente va pensando en el regreso de la Champions League mientras el mes de enero asoma en el horizonte. Una ventana de incorporaciones donde el conjunto blanco podría romper su política de los últimos años y buscar incorporaciones que apuntan directamente hacia territorio sudamericano. Se habla de un interés concreto en la nueva joya del fútbol brasileño y de cómo incluso el aprendiz de Pep Guardiola sería el rival a vencer.

The Athletic y The New York Times ponen la mirada en Vitor Reis. El defensor central de apenas 18 años nacido futbolísticamente en Palmeiras continúa ganando fuerza puertas adentro de la ciudad deportiva de Valdebebas. Real Madrid busca zagueros y todo ello en un nuevo mundo donde fichajes de la talla de Vinicius o Endrick se seguirán dando a lo largo de los próximos años. La Premier League de Inglaterra nuevamente será el rival a vencer por este fichaje.

Y es que por el medio se habla de Mikel Arteta y Arsenal como los grandes oponentes que en este momento tendría la Casa Blanca por el fichaje en San Pablo. Si bien se comenta que otros clubes de la talla de Chelsea, Liverpool o el Barcelona monitorean al futbolista, ya se confirma por The Athletic que Real Madrid como los Gunners han empezado a mover ficha de manera oficial. Ojo que ni mucho menos la operación será sencilla o barata para quien termine ganando.

Y es que a Palmeiras se ha reforzado de manera más que contundente para sacar la mayor tajada posible. Reis tiene contrato hasta diciembre del 2028 tras una renovación meses atrás donde se firmó una cláusula de rescisión cercana a los 100 millones de euros. Palmeiras pretende que el futbolista sí o sí haga parte de la delegación que el club enviará a Estados Unidos para El Mundial de clubes del año 2025.

Real Madrid y Arsenal inician charlas con Vitor Reis: IMAGO

Arteta, discípulo de Pep Guardiola y capitán de la reconstrucción de este Arsenal que pelea por la Premier League, supondrá el gran rival del conjunto blanco pensando en la incorporación de otro talento que desde el fútbol sudamericano veremos si supera o no las cifras pagadas por Real Madrid meses atrás para conseguir el fichaje de Endrick. En el mes de enero diversos medios locales en suelo español hablan de la necesidad de incorporar a un defensor central para la plantilla de Carlo Ancelotti.

Otros fichajes de Real Madrid para 2025

Queda mucho sí, pero ya existen apellidos puntuales a tener en cuenta cuando empieza el próximo año calendario. Los laterales de Liverpool y Bayern Múnich, Trent Alexander Arnold y Alphonso Davies, terminan contrato en junio del 2025 y por ende cuando lleguemos al 1 de enero serán libres de negociar su llegada a cualquier club de manera gratuita. Periodistas de la talla de Fabrizio Romano les acercan a los planes de Real Madrid a mediano y corto plazo.

Nico Paz empieza a despuntar lejos del Real Madrid

El argentino dejó la ciudad deportiva de Valdebebas para buscar minutos en Italia. Como se ha convertido en su nuevo hogar y todo ello acompañado de un nivel más que ilusionante pensando en el futuro. AS en España comenta como Real Madrid se guarda hasta un 50% de los derechos federativos del futbolista de cara a analizar una futura reincorporación al conjunto blanco. Se viene un 2025 más que movido en la Casa Blanca del fútbol.