Ronald Araújo opinó sobre la chance de ser capitán de Barcelona: "Me considero un líder con la cinta o no"

Con apenas 24 años, Ronald Araújo demostró ser uno de los defensores centrales más sólidos del planeta. El zaguero uruguayo es un pilar en la última línea de Barcelona y encarará desde este verano su quinta temporada con la camiseta blaugrana.

El surgido en Rentistas lleva 113 partidos en el combinado catalán y ya se convirtió en un referente del plantel. Tras las salidas de veteranos como Sergio Busquets y Jordi Alba en este mercado, el de la Celeste tiene buenas chances de formar parte del equipo de capitanes.

Antes de cada temporada, los futbolistas del culé votan a 4 compañeros para que representen al plantel. Por su trayectoria en el club, Sergi Roberto y Marc-André Ter Stegen parten con más chances, pero Araújo figura entre los candidatos a convertirse en uno de los capitanes.

En ese contexto, el charrúa explicó cómo se siente ante esa posibilidad: “Siempre es un orgullo ser capitán de este equipo, pero no depende de mí. Es algo que eligen los compañeros. Yo me considero un líder con la cinta o no. Me considero un líder nato y eso va a ser así siempre“.

Además, en charla con Sport, reflejó sus sensaciones de cara a la nueva campaña: “Tenemos que hacer mejor temporada que el año pasado. Están llegando jugadores importantes que van a sumar y creemos que podemos ir a por todas las competiciones“.