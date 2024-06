Los catalanes no podrán conseguir a uno de sus principales objetivos de este mercado de pases por una cuestión económica.

La razón por la cual Barcelona no puede llevarse a una de las figuras del Manchester City de Pep Guardiola

Hace años que Barcelona quiere a Bernardo Silva. La historia viene desde hace tiempo, cuando el talentoso mediocampista pasó de Benfica a Mónaco, pero también el interés estuvo recientemente, cuando Xavi Hernández conducía los destinos del elenco catalán. Con la llegada de Hansi Flick la situación no cambió y el portugués continuó en carpeta, pero lo que no cambió es que Bernardo Silva no pasará a Barcelona.

La razón es porque Barcelona sigue excedido en su masa salarial y contratar a una estrella de la magnitud de Bernardo Silva haría que rompa el fair play financiero. Un dato clave es que el portugués tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros, una suma totalmente lógica para un futbolista de su jerarquía, pero totalmente elevada para un club con los problemas económicos que tiene Barça.

Pero, aunque quisiera ficharlo una vez que acomode sus números, Barcelona no podría hacerlo porque esa cláusula vence el 30 de junio, fecha para la cual los catalanes no tendrán resuelto su problema. Una vez transcurrida esa fecha, habrá que negociar con Manchester City y los Ciudadanos no tienen intención alguna de dejar ir a una de sus máximas figuras.

Phil Foden y Bernardo Silva. (Foto: Getty).

Barça – City: la negociación que se viene

En 2019, Manchester City compró a Joao Cancelo y para 2023 lo cedió a préstamo, primero a Bayern Munich y a mediados de año a Barcelona. La cesión culminará en los próximos días y la intención del conjunto catalán es renovar ese préstamo, pero los Ciudadanos buscan una venta y el precio rondaría los 25 o 30 millones de euros, una cifra que no se puede permitir Barça en este momento. Habrá que ver cómo se resuelve el asunto y qué será del destino del defensor portugués.

Los desafíos de Barcelona en la próxima temporada

Si bien superó un año lleno de dificultades, Barcelona siempre será candidato por su peso propio. Los catalanes buscarán ganar LaLiga y volver a los primeros planos de la Champions League, algo que se le hizo cuesta arriba en las últimas temporadas con actuaciones preocupantes. La llegada de Hansi Flick trajo aires nuevos y con el plantel que tiene puede pelear por todo, aunque lejos quedó el tiempo donde Barça era el máximo candidato a quedarse con todo.