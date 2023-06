SE CAE EL PASE | Aseguran que "Real Madrid no tiene el dinero" para pagarle a Mbappé

A pesar de los fichajes de Jude Bellingham o Joselu y las renovaciones de Modric y Kross, entre otros, el nombre que sigue ilusionando al Real Madrid es el de Kylian Mbappé. En los últimos días se habló mucho de que la transferencia podía suceder, pero parece que será imposible, de momento.

Así lo aseguró Yvan Le Mée, quien es el agente de Ferland Mendy, entre otros jugadores. En una entrevista con el programa After Foot de la cadena RMC, Le Mée destacó varias cuestiones relacionadas con el fallido traspaso.

Kylian Mbappé ya estaría en el Real Madrid… si no fuera por su madre

De acuerdo a Le Mée, una de las principales razones de que Mbappé no juegue todavía para el Real Madrid es su madre, quien a su vez representa al jugador. “Estoy convencido de que si él [Mbappé] hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años, se habría ido al Real Madrid”, se animó a asegurar.

Le Mée hace referencia a Fayza Lamari, madre de Kylian, y la atacó sin miramientos por su falta de conocimiento en el rubro: “Cuando no tienes los códigos, cuando no tienes los usos y costumbres, cuando hablas con el dirigente de un club histórico como si estuvieras hablando con alguien que conoces desde hace mucho tiempo, a lo mejor no funciona.”

Además recalcó que este accionar resultó, desde su punto de vista, contraproducente para el propio futbolista “[Mbappé] sigue en París y obviamente no parece contento de estar allí.”

El Real Madrid no tendría el dinero para pagar su contrato

Sobre la posibilidad de que Mbappé llegue al Real Madrid en este mercado, Le Mée fue tajante: “Es un club que actualmente no tiene el dinero para el traspaso”, afirmó.

Y aclaró que hay diferencias importantes entre lo que ganaba Karim Benzema y lo que podría pedir Mbappé: “El Real Madrid no puede hacer frente a su salario. Son 40 millones netos al año, más la famosa prima de 30 millones. Gana entre 70 y 75 millones de euros netos, mientras que Karim Benzema ganaba 13 millones. Hay que darse cuenta de eso”, cerró.

De acuerdo a estas declaraciones del agente que tiene cierta cercanía con el club merengue, el fichaje de Mbappé sería virtualmente imposible en este mercado. Ahora bien, LaLiga ha actualizado el tope de masa salarial, por lo que si el club encuentra el dinero, podría incorporarlo sin sufrir con el Fair Play Financiero.