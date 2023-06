Real Madrid se sumergió en el mercado de pases previo a la temporada 2023/2024 de LaLiga con la difícil tarea de tener que buscarle reemplazo a Karim Benzema. De común acuerdo con la Casa Blanca, el delantero francés no renovó su contrato y continuará su carrera en el Al Ittihad de la Liga Pro de Arabia Saudita.

Y si bien probablemente seguirá moviéndose durante el proceso que esté abierto el libro de transferencias para ver si aparece otra oportunidad, la directiva merengue ya le consiguió una opción para el frente de ataque a Carlo Ancelotti de cara a una campaña que nuevamente tendrá como objetivo número uno la UEFA Champions League.

Se trata de Joselu, atacante de la Selección de España (marcó el tanto del triunfo de la Furia vs. Italia en la Semifinal de la Nations League), uno de los pocos puntos altos del Real Club Deportivo Espanyol durante el certamen en el que no obtuvo el colchón de puntos necesarios para sostenerse en la primera categoría del fútbol del país ibérico.

Los números de Joselu en el Espanyol

Joselu, durante la temporada 2022/2023, registró 38 presencias con la camiseta del Real Club Deportivo Espanyol (34 por LaLiga y 4 por la Copa del Rey). En total anotó 17 goles y asentó cuatro asistencias. No obstante, sus aportes no le alcanzaron al conjunto perico para no descender a la segunda categoría de LaLiga de España.

Condiciones del vínculo entre Joselu y Real Madrid

Joselu se convertirá en jugador del Real Madrid la próxima semana. El delantero de descendencia gallega nacido en Stuttgart, Alemania, se incorporará al conjunto de Carlo Ancelotti en calidad de cedido del RCDE Espnayol, con una cláusula que lo liberaría si la Casa Blanca se hace cargo del 100 por ciento del valor de su ficha.