Julián Álvarez se prepara para debutar en el estadio del Atlético de Madrid mientras el mercado avanza. El conjunto colchonero y Barcelona aguardan por una semana clave en la planificación de ambas entidades. Diego Pablo Simeone puede generare un problema de peso al club catalán. Horas claves y una vuelta atrás que ahora mismo pone en riesgo los últimos fichajes de Joan Laporta.

La historia comienza un par de días atrás. Atlético y Barcelona negociaban el posible fichaje de Clement Lenglet por los colchoneros. Una operación en cesión, traspaso definitivo o con hasta intercambios fue estudiada por ambos clubes, pero con la seguridad de poder llevarse a cabo. Finalmente y salvo giro de 180 grados, por Cataluña medios como Sport afirman que el equipo de Julián Álvarez o el Cholo se baja de las negociaciones. ¿El motivo? Charlas con Feyenoord de Países Bajos por David Hancko.

30 millones por el 80% del zaguero ofrecen desde Madrid. El problema para Barcelona pasa por el sueldo del defensor francés que ahora no llegaría al Atlético. Lenglet cobra en este momento 16 millones de euros anuales que no sobran en el Camp Nou. Un estadio donde ahora mismo Dani Olmo no puede ser inscrito de cara al encuentro con Athletic Club de Bilbao de este sábado. Se contaba con la liberación del sueldo de Clement y sin esta, habrá problemas para que las caras nuevas puedan jugar.

Solo una cosa evita la debacle de cara al duelo con los vascos. Barcelona se encuentra a un paso de la venta de Mikayil Faye al Rennes por 12 millones de euros. Se harán cuentas, y por encima de todo se cruzarán dedos de cara a que con este ingreso, Olmo pueda jugar el sábado. No olvidemos que hablamos de la gran inversión del club blaugrana y tasada en hasta 55 millones de euros. Se contaba con la oferta como compromiso de Atlético de Madrid con Lenglet hasta hace no muchas horas.

Lenglet, el nombre que divide al Barcelona y Atlético ahora mismo: IMAGO

Así empieza la última semana del mercado de fichajes por España. Con Real Madrid habiendo cerrado todo a la espera de novedades, tanto Atlético como Barcelona todavía esperan por caras nuevas de cara a competir con los Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham. Lenglet, Hancko, Simeone y Olmo, nombres puntuales de una serie de jornadas vitales en la planificación de los dos grandes rivales del vigente campeón de LaLiga.

Julián Álvarez, más que expectante

“Quiero agradecer a la gente que se estuvo acercando acá en Madrid para saludar, para ayudarme, para demostrarme su cariño, su apoyo, decirle gracias y después que si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a esforzarme al máximo, voy a dar lo mejor adentro de la cancha para ayudar al equipo y ganar con esta camiseta”, primeras palabras oficiales del ex River Plate sobre su paso a la capital española. Este domingo ante Girona pueden llegar los primeros minutos en el Metropolitano.

¿Qué jugadores dejaron Barcelona en este mercado?

Muchas caras dijeron adiós al Camp Nou. Sergiño Dest (PSV), Joao Félix (cedido desde Atlético), Joao Cancelo (cedido desde Manchester City), Chadi Riad (Crystal Palace), Marc Guiu (Chelsea), Sergi Roberto (Como), Marcos Alonso (fin de contrato), Oriol Romeu (cedido al Girona) y Julián Araujo (Bournemouth), patas de un mercado que no se cierra ahora mismo en el Camp Nou.