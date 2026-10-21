El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United se encuentra en duda. No solamente por su situación contractual, donde termina contrato el próximo mes de junio. Todas las polémicas después de la derrota en el Estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid también invitan a un cambio de aires para el defensor. En Inglaterra aseguran que el Barcelona está detrás de su futuro.
Sky Sports indica que el Barcelona se encuentra atento a la situación del defensor de 28 años. Si bien el Manchester United tiene una opción para extender su contrato de manera unilateral hasta el 2028, no se espera que de momento dicha opción se ejerza tras los duros comentarios del futbolista hacia la directiva del equipo.
Recordemos que durante la última derrota del equipo en la UEFA Champions League, Lisandro Martínez apuntó contra los dueños del Manchester United. Defendió a su entrenador Michael Carrick tras un complicado inicio de temporada y dejó en claro que ni mucho menos se le dieron todas las herramientas para una campaña donde habría Copa de Europa. Si bien Lisandro ya se disculpó con sus jefes, en Inglaterra entienden que ni mucho menos la trama está cerrada.
No es la primera vez que el jugador aparece en el radar de los principales clubes de España. Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona han sonado en repetidas ocasiones como un posible lugar para el defensor central. Si hablamos solamente de los culés, las bajas en defensa y la necesidad de incorporar un futbolista polivalente pensando en el perfil izquierdo aceleran incluso más el interés en el futuro de Lisandro. Que termine contrato ayuda de sobremanera a pensar en un posible paso al Camp Nou.
Flick, primer interesado en el futuro de Lisandro según los reportes: GETTY
En Inglaterra y España descartan cualquier movimiento por su futuro en el mes de enero. El Barcelona no cuenta con Fair Play Financiero y solamente podría abordar su llegada antes de que llegue el mes de junio con una cesión. Hablamos de una operación imposible teniendo en cuenta cómo el futbolista termina contrato en el año 2027. Tras su enorme polémica después de la derrota frente al Atlético de Madrid, Lisandro Martínez se encuentra en el radar del actual líder de LaLiga española.
Los últimos 20 argentinos que jugaron para Barcelona
- Sergio Agüero: de 2021 a 2021. 5 partidos. 1 gol
- Lionel Messi: de 2004 a 2021. 778 partidos. 672 goles
- Javier Mascherano: de 2010 a 2018. 334 partidos. 1 gol
- Gabriel Milito: de 2007 a 2011. 76 partidos. 2 goles
- Maxi López: de 2005 a 2006. 19 partidos. 2 goles
- Juan Pablo Sorín: de 2003 a 2003. 15 partidos. 1 gol
- Juan Román Riquelme: de 2002 a 2003. 42 partidos. 6 goles
- Javier Saviola: de 2001 a 2007. 172 partidos. 72 goles
- Roberto Bonano: de 2001 a 2003. 74 partidos. 0 goles
- Mauricio Pellegrino: de 1998 a 1999. 25 partidos. 0 goles
- Juan Antonio Pizzi: de 1996 a 1998. 72 partidos. 18 goles
- Diego Armando Maradona: de 1982 a 1984. 58 partidos. 38 goles
- Rafael Zuviría: de 1977 a 1982. 119 partidos. 11 goles
- Bernardo Cos: de 1972 a 1975. 32 partidos. 2 goles
- Carlos Medrano: de 1959 a 1961. 6 partidos. 0 goles
- Humberto Giménez: de 1949 a 1950. 7 partidos. 2 goles
- Marcos Aurelio: de 1948 a 1951. 56 partidos. 18 goles
- Mateo Nicolau: de 1948 a 1952. 63 partidos. 16 goles
- Florencio Caffaratti: de 1947 a 1949. 15 partidos. 7 goles
- Pascual Salas: de 1945 a 1946. 1 partido. 0 goles
Datos claves
- Lisandro Martínez despertó el interés del FC Barcelona para el mercado de pases.
- Lisandro Martínez mantiene contrato vigente con el Manchester United.
- Sky Sports reportó que el FC Barcelona analiza la situación de Lisandro Martínez.