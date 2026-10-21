El argentino estaría siendo seguido por un Barcelona donde no sobran defensores. Sus polémicas en Manchester United invitan al optimismo.

El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United se encuentra en duda. No solamente por su situación contractual, donde termina contrato el próximo mes de junio. Todas las polémicas después de la derrota en el Estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid también invitan a un cambio de aires para el defensor. En Inglaterra aseguran que el Barcelona está detrás de su futuro.

Sky Sports indica que el Barcelona se encuentra atento a la situación del defensor de 28 años. Si bien el Manchester United tiene una opción para extender su contrato de manera unilateral hasta el 2028, no se espera que de momento dicha opción se ejerza tras los duros comentarios del futbolista hacia la directiva del equipo.

Recordemos que durante la última derrota del equipo en la UEFA Champions League, Lisandro Martínez apuntó contra los dueños del Manchester United. Defendió a su entrenador Michael Carrick tras un complicado inicio de temporada y dejó en claro que ni mucho menos se le dieron todas las herramientas para una campaña donde habría Copa de Europa. Si bien Lisandro ya se disculpó con sus jefes, en Inglaterra entienden que ni mucho menos la trama está cerrada.

No es la primera vez que el jugador aparece en el radar de los principales clubes de España. Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona han sonado en repetidas ocasiones como un posible lugar para el defensor central. Si hablamos solamente de los culés, las bajas en defensa y la necesidad de incorporar un futbolista polivalente pensando en el perfil izquierdo aceleran incluso más el interés en el futuro de Lisandro. Que termine contrato ayuda de sobremanera a pensar en un posible paso al Camp Nou.

Flick, primer interesado en el futuro de Lisandro según los reportes: GETTY

En Inglaterra y España descartan cualquier movimiento por su futuro en el mes de enero. El Barcelona no cuenta con Fair Play Financiero y solamente podría abordar su llegada antes de que llegue el mes de junio con una cesión. Hablamos de una operación imposible teniendo en cuenta cómo el futbolista termina contrato en el año 2027. Tras su enorme polémica después de la derrota frente al Atlético de Madrid, Lisandro Martínez se encuentra en el radar del actual líder de LaLiga española.

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Los últimos 20 argentinos que jugaron para Barcelona

Sergio Agüero : de 2021 a 2021. 5 partidos. 1 gol

: de 2021 a 2021. 5 partidos. 1 gol Lionel Messi : de 2004 a 2021. 778 partidos. 672 goles

: de 2004 a 2021. 778 partidos. 672 goles Javier Mascherano : de 2010 a 2018. 334 partidos. 1 gol

: de 2010 a 2018. 334 partidos. 1 gol Gabriel Milito : de 2007 a 2011. 76 partidos. 2 goles

: de 2007 a 2011. 76 partidos. 2 goles Maxi López : de 2005 a 2006. 19 partidos. 2 goles

: de 2005 a 2006. 19 partidos. 2 goles Juan Pablo Sorín : de 2003 a 2003. 15 partidos. 1 gol

: de 2003 a 2003. 15 partidos. 1 gol Juan Román Riquelme : de 2002 a 2003. 42 partidos. 6 goles

: de 2002 a 2003. 42 partidos. 6 goles Javier Saviola : de 2001 a 2007. 172 partidos. 72 goles

: de 2001 a 2007. 172 partidos. 72 goles Roberto Bonano : de 2001 a 2003. 74 partidos. 0 goles

: de 2001 a 2003. 74 partidos. 0 goles Mauricio Pellegrino : de 1998 a 1999. 25 partidos. 0 goles

: de 1998 a 1999. 25 partidos. 0 goles Juan Antonio Pizzi : de 1996 a 1998. 72 partidos. 18 goles

: de 1996 a 1998. 72 partidos. 18 goles Diego Armando Maradona : de 1982 a 1984. 58 partidos. 38 goles

: de 1982 a 1984. 58 partidos. 38 goles Rafael Zuviría : de 1977 a 1982. 119 partidos. 11 goles

: de 1977 a 1982. 119 partidos. 11 goles Bernardo Cos : de 1972 a 1975. 32 partidos. 2 goles

: de 1972 a 1975. 32 partidos. 2 goles Carlos Medrano : de 1959 a 1961. 6 partidos. 0 goles

: de 1959 a 1961. 6 partidos. 0 goles Humberto Giménez : de 1949 a 1950. 7 partidos. 2 goles

: de 1949 a 1950. 7 partidos. 2 goles Marcos Aurelio : de 1948 a 1951. 56 partidos. 18 goles

: de 1948 a 1951. 56 partidos. 18 goles Mateo Nicolau : de 1948 a 1952. 63 partidos. 16 goles

: de 1948 a 1952. 63 partidos. 16 goles Florencio Caffaratti : de 1947 a 1949. 15 partidos. 7 goles

: de 1947 a 1949. 15 partidos. 7 goles Pascual Salas: de 1945 a 1946. 1 partido. 0 goles

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