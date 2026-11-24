La derrota del Manchester United frente al Liverpool continúa dejando diferentes críticas para la plantilla de Mauricio Pochettino. Nuevamente, distintas leyendas del equipo ponen el ojo sobre Lisandro Martínez y su presente en los Diablos Rojos. Sus declaraciones frente al Atlético de Madrid semanas atrás, cuando todavía Michael Carrick era entrenador, no son ni mucho menos olvidadas.

Peter Schmeichel fue tajante con el argentino tras la goleada recibida ante el Liverpool. Se le cuestionó de sobremanera su trabajo defensivo e igualmente el nivel general que viene entregando. Recordemos que Lisandro Martínez termina contrato el año que viene y que ya se habla de posibles salidas rumbo a Atlético de Madrid o Barcelona.

“Estoy harto de hablar de él. Sinceramente, estoy harto de hablar de él. Es el tipo que critica a la gente de arriba, critica a sus compañeros de equipo. Creo que tienes que rendir mejor que eso. Realmente lo creo… Puedes revisar, no todos los goles, pero puedes revisar un par de los goles de hoy. Él está ahí, en el centro de eso. Podría haber hecho algo para, al menos, hacer más difícil que el Liverpool marcara”, fueron las palabras del exguardameta de Dinamarca alrededor del presente del internacional argentino.

A pesar de criticar duramente a Martínez, Peter Schmeichel no dudó también en repartir dardos contra todo el plantel del Manchester United. Habló de un equipo que empieza a tener todas las características de uno que lucha por evitar el peor de los desastres deportivos: “Este equipo parece un equipo que podría descender. Así que ahora el objetivo debería ser evitar el descenso. Si siguen haciendo esto durante tanto tiempo, va a haber problemas. Nunca va a formar un equipo campeón, no con estos jugadores”.

Schmeichel, con duras críticas para Lisandro Mártinez: GETTY

Las críticas a Lisandro Martínez llegan en tiempos donde medios como la Cadena SER lo ponen en la órbita de Barcelona o Atlético de Madrid. Si se mantiene su situación contractual, el futbolista podría negociar desde el mes de enero su llegada a cualquier club del planeta por cero euros en cuanto a transferencia se refiere. A la espera de lo que pueda ocurrir, intentará empezar a reconducir la situación de un gigante en horas bajas y que vive su peor comienzo de temporada en casi 40 años.

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Rooney ya había cuestionado a Licha Martínez

El máximo goleador en la historia del club también tuvo cuestionamientos para el zaguero argentino. Sus críticas a la entidad tras la derrota frente al Atlético de Madrid han generado un ambiente de crispación sobre el defensor central, que apunta a terminar con su salida del club el próximo 30 de junio del año 2027.

“Martínez, da la cara: levántate y muestra que cuestionas al entrenador. Da la cara. Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad”, criticaba Rooney semanas atrás a un Licha Martínez que vuelve a estar en el ojo del huracán de las grandes leyendas de los Diablos Rojos.

Datos claves

Peter Schmeichel criticó la actitud y el nivel defensivo de Lisandro Martínez ante el Liverpool .

criticó la actitud y el nivel defensivo de ante el . El argentino acaba contrato en 2027 y suena libre para Barcelona o Atlético .

y suena libre para o . Wayne Rooney ya había señalado al central por dañar el vestuario del United.