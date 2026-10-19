El equipo de Hansi Flick empezó el año más fuerte que nunca. Solo una victoria vs. Real Madrid le separa de quitarle un récord a los merengues.

Empieza una semana absolutamente determinante para el futuro del fútbol español. Tanto Real Madrid como Barcelona tendrán compromisos de UEFA Champions League antes de medirse en el Clásico del próximo 25 de octubre. Será el último tramo previo a la llegada de un Balón de Oro que también se juega en ambos equipos. En caso de derrotar a los merengues en el Camp Nou, hablaríamos de un nuevo récord en toda la historia de LaLiga para el equipo de Hansi Flick.

De momento, el Barcelona es el único líder del campeonato con 9 victorias. Todo esto a lo largo de 9 partidos y para igualar la marca con la cual el Real Madrid tenía el mejor arranque en toda la historia de LaLiga. Ocurrió en 1968, viéndose solamente detenida esa racha de victorias durante la décima jornada del certamen. El destino ha querido que el máximo rival de la Casa Blanca del fútbol le pueda quitar este reconocimiento dentro de algunas jornadas.

Y es que, en caso de derrotar al Real Madrid en el Camp Nou el próximo 25 de octubre, el Barcelona tendrá ya el mejor inicio de un equipo en toda la historia de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick han ganado todos sus partidos de lo que va de temporada entre todas las competiciones. El encuentro frente a la Casa Blanca el próximo domingo podría marcar un nuevo récord sin precedentes en el campeonato.

Primero ambos conjuntos tendrán que enfrentar una semana de UEFA Champions League. Barcelona visitará el Parque de los Príncipes para medirse con el Paris Saint-Germain, mientras el Real Madrid recibe el miércoles al RB Leipzig de Alemania. Tras ello llegará un Clásico donde hay mucho en juego y que será la antesala de la entrega del Balón de Oro.

El Camp Nou será el escenario del primer Clásico de la temporada: GETTY

Recordemos que ambos equipos tienen a su gran estrella nominada para el premio individual del próximo 26 de octubre en Londres. Lamine Yamal y Kylian Mbappé son, junto con Harry Kane, los grandes candidatos para quedarse con un premio que solamente tendrá en cuenta lo ocurrido hasta la final de la Copa del Mundo. Veremos si, 24 horas antes o no, el Barcelona le saca un récord de casi 60 años a los merengues en el Clásico.

Publicidad

La defensa del Barcelona, en horas bajas

Andreas Christensen será baja para el choque, al igual que el francés Jules Koundé y el canterano Eric García. Pero no terminan ahí los problemas para un Barcelona que, luego de su victoria frente al Real Betis como visitante, también podría perder a Gerard Martín por la banda izquierda. El defensor se encuentra tocado y no está confirmada su presencia en el Clásico.

El Real Madrid de momento no tiene nuevos lesionados para dicho compromiso. Incluso, a lo largo de las últimas horas frente al Sevilla, José Mourinho se dio el lujo de volver a contar después de 180 días con la presencia de Éder Militão en su equipo. Poco a poco se va calentando un Clásico que puede marcar un cambio en la historia del fútbol español.

Datos claves

Barcelona suma 9 victorias consecutivas e igualó el mejor inicio histórico de LaLiga.

suma e igualó el mejor inicio histórico de LaLiga. Una victoria del Barcelona ante Real Madrid rompería el récord vigente desde 1968 .

ante Real Madrid rompería el récord vigente desde . Hansi Flick afronta bajas defensivas de Christensen, Koundé y Eric García en Barcelona.