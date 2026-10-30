Barcelona no es el único club de España que sigue el futuro de Lisandro Martínez. Atlético de Madrid también sueña con su incorporación.

El futuro del defensor argentino Lisandro Martínez parece estar cada vez más lejos de Old Trafford. A lo largo de las últimas semanas se ha comentado en Reino Unido la posibilidad de dejarle ir en el año 2027 y con el Barcelona como uno de los posibles interesados en su fichaje. Atlético de Madrid se suma a todos los rumores de las últimas horas y también estaría analizando un posible movimiento por el zaguero.

Las informaciones llegan gracias al Diario AS. Se comenta en el portal de la capital española que Lisandro Martínez gusta en el cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone. Recordemos que termina contrato en el año 2027, por lo que desde el mes de enero será agente libre para negociar su llegada a cualquier entidad del planeta por coste cero en cuanto a transferencia se refiere.

Tanto el jugador como el Manchester United cuentan con la posibilidad de prorrogar el vínculo contractual que les une. No se espera ni mucho menos que esto ocurra ahora mismo y mucho más después de las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez después de la derrota ante el Atlético de Madrid semanas atrás por la UEFA Champions League. El defensor central criticó de manera más efusiva a la dirección deportiva del club y a las herramientas que se le dieron al cuerpo técnico para una temporada que ni mucho menos ha sido sencilla para los Diablos Rojos.

Atlético de Madrid analiza los próximos pasos en la operación. También lo hace el Barcelona, donde Hansi Flick necesita defensores sobre todo por el perfil izquierdo. A sus 28 años, Lisandro Martínez vuelve a sonar por un fútbol español donde su llegada a coste cero de cara al verano del año 2027 no parece estar ni mucho menos descartada. En el mes de enero parece imposible pensar en una operación teniendo en cuenta las necesidades deportivas del Manchester United.

Lisandro Martínez ya enfrentó al Atlético de Madrid en esta temporada: GETTY

Podríamos verle junto a los líderes de LaLiga la temporada que viene o incluso compartiendo zaga central con Cristian “Cuti” Romero en Atlético de Madrid tal y como lo hace en la Selección Argentina. Solamente el tiempo dirá qué ocurre, pero en España ya se habla y de qué manera de la posibilidad de que Lisandro Martínez se una a alguno de los gigantes del fútbol de la península ibérica.

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