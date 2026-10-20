¿Cuánto valen las camisetas de Messi robadas en los disturbios de París?

Los disturbios en la capital francesa no entienden de leyendas o de artículos invaluables. A lo largo de las últimas jornadas, todo tipo de ciudades de Francia se han visto envueltas en diferentes disturbios que ya superan los centenares de detenciones en el panorama nacional. Dos piezas originales utilizadas por Lionel Messi en su paso por el Barcelona fueron robadas en París.

Todo se dio durante las manifestaciones y disturbios cerca de la plaza de la República. Las redes sociales fueron el medio donde se viralizaron diferentes imágenes de varios individuos saqueando un local donde se encontraba un brazalete de capitán de Messi en su paso por el Barcelona e igualmente una de las camisetas que utilizó el argentino en su etapa como futbolista culé. Los montos de dicho robo son astronómicos en varios sentidos.

Antes de entrar a subasta, cada una de esas piezas puede encontrarse evaluada en montos cercanos a los 2.000 euros. Diferente es el escenario cuando salen a subasta y a un mercado donde no nos olvidemos que tres años atrás se llegó a pagar cerca de un millón de euros por seis camisetas que utilizó Messi durante el Mundial de Qatar 2022. Es el techo de lo que podría haberse extraviado ayer en París.

Hasta la fecha se desconoce si ambas piezas han podido ser recuperadas o quién se encuentra detrás de su extracción del local cercano a la plaza de la República. Los disturbios en Francia se han mantenido durante varias jornadas y han generado preocupación en todo el continente europeo. Ni siquiera el fútbol se salva de jornadas más que oscuras para una de las principales potencias deportivas y económicas de toda la Unión Europea.

🚨🇫🇷 REPORTAN EL ROBO DE UNA CAMISETA DE MESSI



Según Alerta News 24, la prenda autografiada fue robada durante los disturbios en París. 😳



A un día del PSG-Barcelona, el Gobierno francés mantiene el partido en pie pese a la solicitud de aplazamiento. ⚠️ pic.twitter.com/qrFi5oiHrw — Bolavip México (@BolavipMex) October 19, 2026

Ambas piezas utilizadas por Messi en su paso por el Barcelona podrían haberse subastado por un valor cercano a los 2 millones de euros. Diferente es el escenario en caso de que dentro de algunos meses o años se las intercepte en el mercado negro. Se trataba de dos piezas de colección firmadas por el argentino, hecho vital para entender el valor que también podrían tener con el paso de los años.

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