Toni Kroos se abre en vena por MARCA y en una entrevista donde el alemán repasa sus últimos días por el Santiago Bernabéu. El teutón, ya retirado de la actualidad, desvela las nueve palabras con las que Carlo Ancelotti le respondió cuando le avisó que dejaba de jugar en el Real Madrid.

“Eres alemán y no hay nada que hacer, ¿Verdad?”, fue la contestación que dio el italiano al hecho de que Toni dijese adiós en pleno clímax de su carrera y con títulos que como LaLiga o la Champions League parecían dejar en claro que Kroos todavía tenia fútbol por delante. En su charla con MARCA, el ya ex número 8 del Bernabéu desvela que lo más difícil de decir adiós fue comunicarle dicha decisión a sus hijos.

Los pequeños de la familia, quienes han nacido en una ciudad donde incluso Kroos ha decidido quedarse tras el retiro, quienes peor lo pasaron al ver el adiós de su padre: “A mi hijo mayor sí fue más difícil decírselo, porque yo sabía cómo disfrutaba viéndome por la tele y en el estadio. Él ha vivido muchas cosas, ¡Ha estado en cuatro finales de Champions y como niño no lo va a olvidar! A mi hijo le ha costado, sí…Y a mí me ha costado mucho decírselo a Carlo, porque él esperaba que yo siguiera y porque teníamos y tenemos una relación muy buena”.

“A mi hijo mayor le cuesta un poco más, porque estaba acostumbrado a ver a papá ahí abajo, a ir al estadio…Pero están felices porque estoy más en casa, tengo menos viajes y disfrutamos todos. Seguro que mi hijo se acostumbra. Mi hija, por ejemplo, está encantada, está feliz y no echa de menos nada”, desvelaba el alemán sobre como asume su familia esta nueva etapa y de las formas en las cuales por primera vez en casi 10 años se han acostumbrado a una nueva vida. Ahora el alemán mantiene una escuela de fútbol en Madrid que define que le da la vida.

Kroos se mostró más que dolido de tener que comunicar su retiro a Carlo Ancelotti: IMAGO

Así fue la despedida de Kroos del Real Madrid. A modo de otros detalles interesantes, desveló que todas sus renovaciones con el club se dieron en charlas de 5 minutos, así como que no se ve en los banquillos como entrenador en un futuro. Agradeció el camino recorrido a sus compañeros, quienes fueron comunicados de su decisión en un plano de 48 horas de manera individual. Se va un mito del fútbol europeo y nace una leyenda total.

Los números de Kroos en Real Madrid

Fueron 10 temporadas, 465 encuentros oficiales, 28 goles y 101 asistencias que dieron la posibilidad de ganar hasta 23 títulos donde destacan por supuesto las hasta 5 ediciones de la Champions League donde hizo de baluarte sobre el césped. Kroos y su leyenda ya se encuentran grabadas a flor de piel en un Bernabéu donde el pasado sábado ante Villarreal el ex volante de Ancelotti se dejó ver para recibir una ovación total del coliseo blanco.

Kroos confiesa por qué le dio la 8 a Fede Valverde

“Fede dijo desde el primer día que yo era su ídolo y eso quieras o no, de primeras, provoca que te acerques e intentes ayudar. Yo en 2019 le vi por primera vez, después de la cesión en el Deportivo, y veía que era un jugador muy bueno…Hay mucha gente que pierde ese carácter, pero él no, sigue siendo el mismo buen chico de siempre, con ganas de aprender, que ayuda a los demás. Eso es lo que más me gusta de él, que es una persona estupenda. Yo a Fede le quiero como persona y como jugador”, confesaba Kroos sobre los motivos que le hicieron darle su número de camiseta a Valverde en el momento de su retiro. Le ve como su heredero en todos los sentidos.