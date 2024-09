Alianza Lima no pierde el tiempo, presiona todas las teclas posibles para poder salir campeón a final de temporada. Solo ese tipo de medallas servirían para poder entender cómo es que la planificación deportiva, termina siendo un éxito rotundo. Ahora, mientras el equipo trabaja mentalizado en los próximos duelos por la Liga 1. Hay una gran novedad que le interesa a todos los fanáticos blanquiazules.

¿Alianza Lima quiere renovar con Hernán Barcos?

El periodista y director del portal Ovación Web, Carlos Benavente, mencionó lo que pasa ahora mismo con el capitán blanquiazul, quien trae noticias fuertes: “Una temporada más que Hernán Barcos termina siendo titular y anotando en Alianza. Por lo pronto, este año ya lleva 14 goles en Liga 1 y me informan que ya hay consenso para que siga vistiendo la camiseta blanquiazul el 2025. Todo apunta que hay ‘Pirata’ para un rato más en La Victoria”.

Hernán Barcos después de ser quizás, el mejor jugador en lo que va de la temporada, con camiseta de Alianza Lima. Está viviendo un limbo personal, porque se debe enfocar en lo que será la recta final del año como tal. Pero también, en pensar, en qué hacer con su carrera como tal. Ahora que está por encima de los 40 años, seguramente será un tema para analizarlo en familia. Sabiendo que puede irse por todo lo alto, o estirar un poco más su historia.

Recordemos que Alianza Lima contrató a Hernán Barcos allá por el año 2021, cuando el equipo íntimo estaba viendo opciones de jugadores con mucha experiencia, pero con una apuesta para el presente. Le salió muy bien, porque en poco tiempo se metió al corazón del hincha, y también logró convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del cuadro victoriano. Hoy como capitán principal, está viendo como el éxito le sonríe como tal.

¿Hernán Barcos se marchará de Alianza Lima?

En una nota extensa hace meses, habló sobre su presente inmediato, y obviamente, también su futuro de cara a lo que será el ambiente profesional: “Me estoy sintiendo bien. Yo voy semestre a semestre. O año a año. No le doy mucha bola a la edad, sino a cómo yo me sienta. Hoy me siento bien, me siento capaz, estoy tranquilo. Y si Dios quiere, puedo jugar un año más. Todavía estoy teniendo ofertas de clubes”.

El periodista José Varela hace la contra pregunta, demostrando estar atento a todo lo que le está mencionando El Pirata en este momento. Llegando ahora una afirmación que puede servirle mucho a los hinchas blanquiazules: “No, no te voy a contar nada (risas). Estoy teniendo algunas ofertas, pero la verdad es que estoy feliz en Alianza y estoy tranquilo acá, hasta que Alianza me diga gracias”. Si se queda por estos lares, podremos verlo en (Disney+), todos sus partidos de Liga 1.

Hernán Barcos celebrando gol en Alianza Lima. (Foto: Twitter).

¿Hernán Barcos aceptará renovar con Alianza Lima?

Con esto nos damos cuenta de que Hernán Barcos está enfocado en hacer las cosas bien hasta el fin de los días en Alianza Lima. Todo hace pensar que la siguiente renovación, en caso se termine aprobando, será por un monto que sea amistoso para ambas partes. El jugador se siente cómodo en su casa, por eso, daría las mayores facilidades para poder extender su historia con el equipo en el cual ha cosechado dos títulos nacionales.