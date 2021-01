Juan Reynoso respondió a sus vinculaciones como técnico de Cruz Azul

Casi al finalizar el año 2020, Juan Reynoso fue vinculado como posiblidad para ser el nuevo entrenador de Cruz Azul de México, club que defendió por muchas temporadas y donde además fue capitán.

"No me han hablado. Solo escucho los rumores", dijo el entrenador peruano en entrevista a ESPN Digital. Juan Reynoso tuvo una buena campaña con Puebla, equipo que no renovó contrato con el DT debido a falta de presupuesto.

Si en las próximas 24 horas no se puede cerra a Hugo Sánchez, la directiva tiene como opciones principales a:



✅Juan Reynoso

✅Alfonso Sosa



Vía - León Lecanda en ESPN.

Yoshimar Yotún, volante de la selección peruana que milita en Cruz Azul, ya fue dirigido por el técnico peruano la temporada 2011 cuando ambos coincidieron en Sporting Cristal. De llegar al equipo cementero, volverían a trabajar juntos.

Juan Reynoso no es el único representante peruano en el fútbol mexicano que puede cambiar de equipo para el 2021, ya que Pedro Aquino está cerca de llegar a América, luego de ser campeón con León.

