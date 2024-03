Van tres fechas ya de LigaPro y parece que El Nacional no podrá tener una semana del todo tranquila y es que este miércoles se conoció que pudieron inscribir jugadores para el fin de semana pero también recibieron una insólita nueva demanda.

El club ‘militar’ habría presentado el sustento para inscribir contratos y en total serán 17 jugadores para el partido de este miércoles contra SD Aucas. Entre los más destacados están Jonathan Borja, Bryan Cabezas, Leodán Chalá entre otros titulares.

De esta forma El Nacional ya no tendrá que afrontar sus partidos de primera división con juveniles y seguramente Ever Hugo Almeida cambiará de once titular para enfrentar al club ‘Oriental’.

La mala noticia pasa por una nueva demanda. El presidente del club Marco Pazos señaló que uno de sus ex colaboradores pide el cobro de 56 meses de sueldo, es decir casi cinco años de sus haberes.

Lo llamativo es que este ex empleado del club es el esposo de Lucía Vallecilla, directiva que quedó inhabilitada y que muchos la señalan como la responsable de la crisis económica del equipo.

La respuesta del ex colaborador de El Nacional

“¿Cómo le voy a cobrar a mi esposa?, a ustedes no les voy a perdonar ni un centavo”, dijo el colaborador a la directiva, siendo la segunda demanada que se presenta esta semana.

La deuda que El Nacional mantiene con Máximo Banguera

Máximo Banguera pide valores pendientes por su etapa en el club en el 2020, la deuda del arquero ecuatoriano asciende hasta los 600 mil dólares, cifra que hoy resulta impagable para la directiva.