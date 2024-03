La LigaPro vivió uno de sus capítulos más oscuros en la noche del sábado, y es que el partido entre El Nacional y el Deportivo Cuenca en Cotopaxi fue suspendido por amenaza de bomba. Horas después se confirmó que encontraron explosivos en uno de los vehículos del parqueo así como en exteriores del escenario deportivo.

Al principio se manejaba como rumor y con hermetismo, sin embargo cuando la gente fue evacuado desde Policía Nacional y el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, confirmaron la localización de varios tacos de dinamita.

Parte de los explosivos se encontraron en un vehículo de unos aficionados, quienes tuvieron que esperar hasta que la Policía Nacional termine de inspeccionar el auto para poder regresar a sus hogares.

Este hecho ocurre en medio de un Estado de Excepción y un rebrote en la delincuencia en varias zonas del país. Las fuerzas de seguridad procedieron a la detonación controlada de los explosivos.

No ha habido ningún pronunciamiento de parte de LigaPro sobre si este hecho afectará la programación de los otros partidos de la jornada de este domingo. Medios especulaban con la posibilidad de disputar la fecha sin público en los estadios.

Este domingo se disputan los partidos entre Técnico Universitario y Macará, además de Independiente del Valle vs. Aucas. Mañana se jugará Delfín SC vs. Libertad y Orense vs. Emelec.

¿Cuándo se jugará el segundo tiempo de El Nacional vs Deportivo Cuenca?

El partido entre El Nacional y Deportivo Cuenca finalmente culminará este domingo, 24 de marzo de 2024, como lo ordena el reglamento. Los horarios serían el de las 12H00 y el de las 19H00, al ya haber un partido cercano a las 19H, la reprogramación sería para el mediodía.

El primer partido suspendido del año en Ecuador

Este es el primer partido suspendido de la Serie A de la LigaPro de Ecuador. Habitualmente suele llegarse a tomarse esta decisión por problemas de clima o agresiones de la hinchada. Es la primera vez que se aplaza un encuentro por amenaza de bomba.