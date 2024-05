Es historia la era Kylian Mbappé en PSG. El delantero de 25 años tuvo finalmente su despedida en el Parque de los Príncipes y en una dolorosa derrota ante Toulouse por 1-3. Una auténtica fiesta se tomó la capital francesa para despedir al delantero que se acerca a Real Madrid con cada minuto que pasa. Eso sí, restan todavía por repartirse cerca de 100 millones de euros entre todas las partes. La Ligue 1 se queda sin su principal promotor a nivel mundial.

Por supuesto que lo primero a entender pasa por ese anuncio oficial que todavía no llega por parte de los merengues. Los rumores apuntan al 2 de junio como la fecha en la cual Real Madrid podría marcar finalmente el final de una saga que ha tenido todo tipo de capítulos. Hasta que no llegue la final de la Champions League ante Borussia Dortmund no se espera ningún tipo de comunicado por Mbappé. Queda mucho trabajo hasta dicho instante .

Dinero es la palabra clave en esta historia de tres partes interesadas. Una que empezaba concretamente en el pasado verano y cuando Mbappé se reincorporaba a los entrenamientos en París Saint Germain luego de negarse a renovar su contrato. El equipo de la capital fracasaba en su intento por retener a un futbolista al que todavía debía abonarle cerca de 80 millones de euros por primas de fidelidad. Kylian perdonó estos, pero hay todavía más dinero que podría ingresar en las arcas del PSG pese a su marcha a coste cero.

Medios tanto franceses como españoles hablan de una situación vital para el nuevo Paris Saint Germain. La normativa UEFA alrededor del gasto en fichajes va a ser sin más exigente y por ende incluso clubes estado como el francés se verán limitados en sus operativas. Real Madrid apunta a pagarle a Mbappé una prima de fichaje cercana a los 100 millones de euros que medios como AS, L’Equipe o Le Parisien han indicado que irían directamente a las finanzas del club galo. Pese al ingreso que esto supone, no llegarían de manera completa y en un solo pago.

Imágenes de la despedida y homenajes del PSG a Mbappé: IMAGO

El fichaje de Mbappé es singular en todos los sentidos. El delantero llegará sin la necesidad de pagar un traspaso pero con uno de los contratos más grandes en la historia de todos los deportes encima. Real Madrid ni mucho menos igualará las cifras que el futbolista recibe en París Saint Germain desde 2022. Nadie duda del caché de Kylian y de como su imagen, goles y prestaciones cuestan dinero. Fabrizio Romano y otras fuentes hablan de un sueldo de apenas 15 millones de euros anuales al delantero. La prima es la clave.

¿Pagando al PSG hasta 2029?

El problema pasa por entender cómo pagando esta cifra de manera inmediata, Real Madrid tendría serios problemas con el Fair Play Financiero. Es por ello que se estudia dividir el pago de esos 100 millones de euros en los cinco años en los que se encuentra estipulado el primer contrato de Mbappé. 20 ‘kilos’ cada 12 meses es la hoja de ruta que muchos comentan. Si los rumores de que el delantero dejaría dicho dinero al PSG son ciertos, hablamos de un Kylian pagando al club que dejará gratis hasta el verano del 2029. Un ejemplo más de lo singular que ha sido todo este caso.

Otra solución

AS da otra vía. Si Mbappé no quiere dar su prima de fichaje por Real Madrid al PSG podría tomar otro camino. Indican que gracias a la normativa francesa el delantero podría todavía renunciar al salario que le corresponde por su último año en el club galo. Hablamos de cifras cercanas a los 80 millones de euros que en caso de no contar en las cuentas del equipo de Nasser Al-Khelaifi supondrían un auténtico alivio pensando en la contratación del reemplazante de Kylian. Dinero, lo que queda por resolver en una trama que desde el 2017 se roba las miradas de toda Europa.