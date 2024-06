Ya empezó a entrenar con la Selección Argentina y no dudó en presumirlo en las redes sociales. Messi inició la preparación para la Copa América 2024 y en vísperas al primer partido amistoso se conoció lo que Leo haría en los partidos de la Albiceleste. ¿David Beckham e Inter Miami se molestan?

Desde que Lionel Messi se convirtió en jugador de Inter Miami el 15 de julio de 2023 en el equipo norteamericano sabían que la prioridad del ’10’ era la Selección Argentina. Sin embargo, se podría llegar a perder hasta seis partidos de la MLS 2024 en el caso que no requiera un descanso adicional tras la Copa América.

Leo Messi empezó a toda máquina en la liga de Estados Unidos con tres goles y una asistencia en los tres primeros partidos. Llegó el cuarto encuentro y por un descanso programado no estuvo presente contra CF Montréal. Todo normal hasta ahí, pero tuvo que salir a los cinco minutos del segundo tiempo en la victoria vs. Nashville SC del 13 de marzo.

Inter Miami confirmó que Messi había sufrido una pequeña lesión en el músculo isquiotibial de la pierna derecha. Leo se perdió cuatro partidos del equipo norteamericano y tampoco estuvo en los encuentros amistosos de la Selección Argentina contra El Salvador y Costa Rica. El primer llamado de atención para cuidar los minutos en cancha estaba hecho.

Rodrigo de Paul y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

Argentina jugará contra Ecuador el domingo 9 de junio a las 19:00 ET (20:00 ARG) y frente a Guatemala el viernes 14 del mismo mes a las 20:00 ET (21:00 ARG). De entrada, Lionel Messi ya dejó en claro lo que quiere hacer en estos partidos y en los encuentros de la Copa América 2024. Por ese motivo… ¿David Beckham e Inter Miami se molestan al no saber en qué condiciones regresará al equipo norteamericano?

Lo que Messi haría en los partidos de la Selección Argentina

Él quiere jugar siempre. “Messi quiere jugar todos los minutos, todos los partidos de la Selección. No tengo dudas de que será titular en el amistoso contra Ecuador del domingo”, afirmó Gastón Edul, del canal TyC Sports. Esto quiere decir que, si Argentina llega a la final de la Copa América 2024 que se jugará el 14 de julio, Leo terminará con una carga alta de minutos a tener en cuenta para el debut de Inter Miami en la League Cup 2024. Este torneo lo empiezan a jugar en México el 27 de julio contra Puebla.

Habló con Messi sobre jugar en Inter Miami, pero descartó la idea

Marcos Rojo tuvo la experiencia de jugar dos mundiales con Lionel Messi, y frente a la decisión de ir a la MLS para jugar con el ’10’ en Inter Miami, la decisión fue contundente. “A mí me llamó Leo, no un intermediario, para ir a Inter Miami. La verdad que no estaba convencido de irme de Boca y había renovado hacía poco; me comuniqué con Román (Riquelme) y le dije que, si me necesitaba, me quedaba“, le dijo el defensor de Boca Juniors a la estación ‘Radio La Red’.