La FIFA presume el récord que solo Messi tiene en la historia del fútbol

Messi está cada vez más cerca de empezar una nueva Copa América con la Selección Argentina y en vísperas de saber si será el último torneo continental de selecciones que dispute, la FIFA volvió a hacerle un guiño para que juegue el próximo Mundial al presumir el récord que solo el jugador argentino tiene en la historia del fútbol.

Argentina enfrentará a Canadá en el partido inaugural de la Copa América 2024 el jueves 20 de junio a las 20:00 ET (21:00 ARG) y Lionel Messi empezó a palpitar lo que será una competencia en la que no ve a una sola selección como la favorita a ganar el título.

“Creo que Argentina siempre es favorita más allá de que venimos de ganar todo eso (Copa América 2021, Finalissima y Mundial). Anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, Argentina era favorita. Cuando arranca un campeonato sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia y Ecuador. Después, se hace muy difícil jugar los partidos, y creo que va a ser una Copa América muy igualada”, le dijo Leo Messi al portal Infobae.

En la entrevista que Joaquín ‘Pollo’ Álvarez le hizo a Messi el 7 de junio, también se tocó el tema del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¿De qué depende que juegue la Copa del Mundo? “Depende de cómo me sienta, de cómo esté físicamente y de ser realista conmigo mismo para saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tenga a un lado (…) Los partidos que voy a jugar no son los mismos a cuando estaba en Europa en competición que eran cada tres días en Champions League o en la liga donde estaba, pero depende de cómo me sienta”, afirmó el capitán de la Selección Argentina.

Messi ha jugado cinco mundiales. (Foto: Imago)

En medio de la incertidumbre sobre si estará o no en el próximo mundial, la FIFA empezó con varios guiños para que Lionel Messi diga presente. Primero, a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​, le preguntaron el 5 de diciembre de 2023 que si espera ver a Leo en la Copa del Mundo 2026, y respondió que lo quiere ver “en el próximo, en el de después y el de 2034 también. Hasta cuando quiera”. Luego, vendría el hecho de presumir el récord que solo el ’10’ argentino tiene en los mundiales.

La FIFA presume el récord que solo Messi tiene en la historia del fútbol

Con la posibilidad de ser el primer jugador que dispute seis mundiales, Cristiano Ronaldo también lo puede hacer, Messi volvió a recibir otro guiño por parte de la FIFA. Por medio de la cuenta oficial en x de la Copa del Mundo en inglés, el máximo ente del fútbol presumió el récord que solo el ’10’ argentino tiene en la historia del fútbol: “Solo un jugador ha dado una asistencia en cinco ediciones del Mundial. Ese jugador es Lionel Messi”. En total, Leo registra trece goles y ocho asistencias en los mundiales.

Récord de Messi en mundiales. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

Las únicas dos posibilidades que Argentina enfrente a Brasil en la Copa América

Argentina quedó en el Grupo A de la Copa América con Canadá, Chile y Perú. Está en la parte alta del fixture del torneo, lo que quiere decir que solo se enfrentará a Brasil en dos escenarios posibles: la final o el partido por el tercer puesto. ¿El motivo? La selección brasilera va por la parte inferior de la competición porque está en el Grupo D con Colombia, Costa Rica y Paraguay.