Luego de la victoria de Argentina vs. Ecuador en partido amistoso, MLS hizo un anuncio sobre Lionel Messi . ¡Buenas noticias para Beckham e Inter Miami!

Regresó a la selección y toda Argentina sonrió. Messi volvió a jugar con la Albiceleste en la victoria contra Ecuador en uno de los dos partidos amistosos previos al debut en la Copa América, el otro será vs. Guatemala el viernes 14 de junio a las 20:00 ET (21:00 ARG), y no solo recibió la buena noticia del triunfo. Leo también fue el protagonista principal de un anuncio de la MLS.

Lionel Messi fue anunciado de manera oficial por Inter Miami el 15 de junio de 2023 y de inmediato el impacto mediático se vio reflejado en las ventas de la camiseta número ’10’ que estrenaría con un gol de tiro libre al último minuto en la victoria contra Cruz Azul en la Leagues Cup.

Adidas se quedó sin stock a los diez días que Leo Messi estrenó la camiseta de Inter Miami y los pedidos llegaron a tener 60 días como periodo de entrega. ¡Y eso no fue todo! El jugador argentino se dio el lujo de superar a Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady, en un récord que le iba a durar unos meses.

Fanatics, una de las tienda deportivas más reconocidas en Estados Unidos, informó que Messi se convirtió en el jugador que más camisetas vendió en la historia del deporte durante las primeras 24 horas tras anunciarse la llegada a Inter Miami. El 13 de diciembre de 2023, el ’10’ argentino perdió este récord a manos del jugador de los $700 millones de dólares.

La camiseta récord de Messi. (Foto: Imago)

A pesar de que el beisbolista Shohei Ohtani le quitó el récord a Lionel Messi al convertirse en el jugador con las mayores ventas dentro de las primeras 48 horas después del lanzamiento de su camiseta de Los Angeles Dodgers, la camiseta del capitán de Inter Miami volvió a ser noticia en 2024 justo después de la victoria de Argentina contra Ecuador del 9 de junio.

Luego de ingresar al minuto once del segundo tiempo en la victoria de Argentina contra Ecuador por un gol a cero, Leo Messi fue protagonista del siguiente anuncio en la página oficial de la MLS: “En su segundo año en la Major League Soccer y después de llevar al Inter Miami CF a un título de la Leagues Cup 2023, el delantero Lionel Messi ocupa el puesto número 1 en la lista de camisetas Adidas de la MLS más vendidas en la liga por MLSstore.com, impulsado por la plataforma global de deportes digitales, Fanatics, el socio oficial de comercio electrónico de la MLS”.

El Top-10 de las camisetas más vendidas en la MLS 2024