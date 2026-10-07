Mientras Messi se despidió de Argentina con un gol, esto dijo Cristiano de su partido de despedida

Conoce los detalles de las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su retiro de la Selección de Portugal en comparación con la despedida de Messi.

La era, quizás más impactante de la historia del fútbol, está cada vez más cerca de llegar a su fin. Lionel Messi jugó su último partido con la Selección Argentina y se despidió con un gol mientras Cristiano Ronaldo ya empezó a hablar de su partido de despedida de Portugal.

¡Todo sucedió el mismo día! Messi había anunciado que se retiraba de la Selección Argentina el 31 de agosto, pero accedió a jugar un partido de despedida contra Benín. El primer tiempo terminó 0-0, hubo nervios y sensaciones encontradas por lo emotivo del encuentro, pero en la segunda etapa todo cambió.

Argentina le ganó 3-0 a Benín en el partido amistoso del 6 de octubre y Lionel Messi se despidió siendo la figura del encuentro con un gol, dos asistencias y una calificación de 8.5 puntos, según el portal ‘Sofa Score’. Ahora, ¿la que sigue es la despedida de Cristiano Ronaldo?

Messi se despidió de Argentina y Cristiano Ronaldo habló de su partido de despedida

Cristiano Ronaldo y Leo Messi. (Foto: Getty)

Justo el mismo día en el que Messi se retiró de la Selección Argentina, Cristiano Ronaldo publicó en Instagram que “puedo prometerles a todos mis seguidores, naturalmente y en especial a todo el pueblo portugués, que tendremos uno o más partidos de despedida; ya habrá tiempo para eso“. Por ahora, CR7 no se retira de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo reaccionó a la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi hizo una publicación en Instagram por su último partido con la Selección Argentina y, de manera sorpresiva, Cristiano Ronaldo reaccionó con el siguiente comentario: “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.

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