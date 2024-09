Era el tercer partido de Inter Miami en un periodo de ocho días desde que Lionel Messi volvió de la lesión en el tobillo derecho y, aunque en Estados Unidos muy pocas veces se había visto una escena de este tipo, al jugador argentino y a sus compañeros no los recibieron de la mejor manera en New York. ¡El guardaespaldas de Leo lo diría todo al respecto con su cara!

Leo Messi volvió a jugar un partido oficial luego de 105 días y regresó por todo lo alto con dos goles y una asistencia en la victoria contra Philadelphia Union del 14 de septiembre. Hora de empacar maletas y viajar a Atlanta para que 67.795 aficionados vieran un partido de cuatro goles y altos picos de emoción.

Con el partido dos a uno, Messi tuvo la posibilidad de anotar el tercer gol, pero el arquero Bradley Guzan le atajó el disparo y en la siguiente jugada llegó el empate de Atlanta United. Inter Miami dejó escapar una nueva victoria y tras la igualdad a dos goles volvieron a empacar maletas para disputar el segundo partido como visitante de manera consecutiva.

En la previa al partido New York City FC vs. Inter Miami, el defensor Kevin O’Toole le dijo al diario ‘The New York Post’ sobre jugar contra Lionel Messi que “es un jugador al que he admirado toda mi vida, así que compartir el mismo campo con él será un gran privilegio”. Sin embargo, no todos iban a recibir al jugador argentino de esa manera.

Un córner de Messi en New York City vs Inter Miami. (Foto: Imago)

Era la primera vez que Leo Messi enfrentaba a New York City FC en condición de visitante y en un partido oficial, así que la expectativa era muy grande. Sobre todo, por ver al ’10’ argentino en un templo del deporte estadounidense como los es el Estadio Yankee. Se vendieron 44.738 entradas para ser la segunda mayor asistencia en la historia de New York y, de entrada, los aficionados le hicieron sentir a los jugadores de Inter Miami el rigor de jugar en condición de visitante.

Video: La cara del guardaespaldas de Messi por el recibimiento en New York

Yassine Cheuko empezó a ser conocido en el mundo del fútbol por ser el guardaespaldas de Messi desde que inició a jugar en Inter Miami, ya había trabajado con el argentino, pero siendo miembro de seguridad del PSG. Así que fue inevitable que el video que llegó a más de un millón de reproducciones en X mostrara la cara que hizo Cheuko cuando los hinchas de New York City FC le dieron un recibimiento a Leo y compañía bastante hostil con insultos y gestos ofensivos. Ver video desde 0:31.

La denuncia que hizo el DT de Inter Miami sobre los fanáticos en New York

Luego del empate uno a uno entre New York City FC e Inter Miami en la MLS 2024, Gerardo Martino se mostró molesto en conferencia de prensa tanto por el arbitraje de Jon Freemon como por el comportamiento de los hinchas afuera del Estadio Yankee. “Los fanáticos no trataron mal afuera cuando llegábamos al estadio, después adentro de la cancha todo normal (…) Creo que hicimos un buen partido y podíamos a ver ganado. Si en la jugada del final el árbitro o el VAR cobra el foul (falta) terrible que le hacen a Yannick Bright hubiéramos ganado uno a cero”, señaló ‘El Tata’.