Veredicto del 'Tata' que sacude al fútbol. Descubre a qué leyenda puso Martino a la misma altura de Lionel Messi en la historia.

Pocos, muy pocos jugadores pueden llegar a tener argumentos para estar a la misma altura de Lionel Messi en la historia del fútbol. Gerardo ‘Tata’ Martino encontró a una de estas leyendas y la reveló justo después de sufrir lo que es capaz de hacer el ’10’ argentino.

Inter Miami visitó a Atlanta United y todo parecía indicar que el primer tiempo iba a terminar 0-0. Sin embargo, Messi inició la jugada de gol con un pase de cabeza que Luis Suárez transformó en asistencia a Germán Berterame. En la segunda etapa, Leo iba a cambiar todo.

Primero fue al minuto 56 y luego al 60. Cuando Leo Messi va en dirección al arco es casi imposible de pararlo y el 17 de octubre no solo demostró dejando mal parado a jugadores de Atlanta United como Junior Alonso, también hizo que el técnico rival se rindiera ante él.

Martino puso a Messi a la misma altura de este jugador en la historia

Martino y Messi. (Foto: Getty)

“El jugador más importante de la historia, junto con Maradona, de lo que me tocó vivir a mí o conocer a mí. De los dos jugadores más importantes de la historia del fútbol, sin lugar a duda. Alguien que viene haciendo sistemáticamente esto, lo que dije antes, 20 años consecutivamente y en diferentes lugares… Bueno, ustedes han tenido la oportunidad de verlo en la Copa del Mundo. Con 39 años y definiendo una semifinal con una jugada individual, o sea que no hace falta decir absolutamente más nada. Las imágenes y lo que uno ve es de asombro permanente partido tras partido”, afirmó Gerardo ‘Tata’ Martino sobre Messi.

El puntaje de Messi por sus dos golazos contra Atlanta United

Una vez más, recibió la calificación perfecta por parte de los expertos. El portal ‘Sofa Score’ le dio a Lione Messi 10 puntos de calificación por los dos goles, cuatro tiros a puerta, 22 de 29 pases completos en campo rival y 6 de 12 duelos ganados en la victoria 1-3 de Inter Miami contra Atlanta United.

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