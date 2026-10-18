La venganza de Messi a Junior Alonso que llegó a más de 2.6 millones de reproducciones

Le tocaron el orgullo al '10'. Descubre la lección de Lionel Messi a Junior Alonso en el video de 2.6 millones de reproducciones.

Se cocinó a la perfección con doble ejecución. Lionel Messi se volvió a encontrar con Junior Alonso en la MLS y, en esta ocasión, el final de la historia fue otro. La venganza, metafóricamente hablando, del ’10’ argentino fue tan viral que llegó con dos videos a más de 2.6 millones de reproducciones.

¡A los antecedentes! Inter Miami empató 2-2 con Atlanta United el 5 de septiembre y Alonso le quitó el gol de la victoria a Messi desviando el balón. En ese momento, el defensor paraguayo le gritó la salvada en la cara a Leo.

Lionel Messi no se aguantó y acusó a Junior Alonso de romper los códigos de fútbol. Ahí no paró todo. Ahora fue la oportunidad de Inter Miami de visitar a Atlanta United y Leo llevó a cabo su venganza en dos actos. Ambos la rompieron en las redes sociales.

Messi le cantó el gol a Junior Alonso y llegó a miles de reproducciones

Junior Alonso y Leo Messi. (Foto: Getty)

Inter Miami le ganó 1-3 a Atlanta United y Messi anotó los últimos dos goles del equipo rosa y se acordó que Alonso lo había cargado. El ’10’ argentino pasó cerquita, muy cerquita del defensor paraguayo y, junto a Rodrigo de Paul, le cantó el gol. El video llegó a más de 1.8 millones de reproducciones en X.

Publicidad

Dos palabras de Leo Messi para burlarse de Junior Alonso y darle la vuelta al mundo

Pocas veces se vio al capitán de esa manera. Después de anotar uno de sus dos goles en la victoria de Inter Miami del 17 de octubre, Lionel Messi miró fijamente a Junior Alonso desde la mitad de la cancha y le soltó un “seguís girando” porque no pudo hacer una en la gran jugada de su anotación. Otras 806.000 reproducciones más para que la venganza de Leo llegará a más de 2.6 millones de vistas.

Encuesta¿Cuántos goles anotó Messi en la victoria ante Atlanta United? ¿Cuántos goles anotó Messi en la victoria ante Atlanta United? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

1-3: ganó Inter Miami con dos goles anotados por Lionel Messi contra Atlanta United.

ganó Inter Miami con dos goles anotados por contra Atlanta United. 2.6 millones de reproducciones: sumaron los videos virales de Lionel Messi y Junior Alonso.

sumaron los videos virales de y Junior Alonso. “Seguís girando”: le dijo Lionel Messi a Junior Alonso tras marcar su gol.