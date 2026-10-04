Messi eligió a su reemplazo en la Selección Argentina: “Me dijo que la meta que confiaba mucho en mí”

La confesión que emociona a la Albiceleste. Descubre quién es el heredero elegido por Lionel Messi y el tierno consejo que le dio.

La hora para ver por última vez a Lionel Messi con la Selección Argentina está cada vez más cerca y uno de los grandes interrogantes es quién será su reemplazo con la camiseta número 10. El mismo Leo ya le dio la bendición a un jugador que también contó con el apoyo de Emiliano ‘Dibu’ Martínez: “Va picando en punta”.

“En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10 así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos. Por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”, empezó diciendo el técnico Lionel Scaloni antes de que se diera a conocer el reemplazo de Messi.

Argentina ganó los dos primeros amistosos que disputó tras el anuncio del retiro de Lionel Messi de la ‘Albiceleste’ tras un 4-0 y 7-0 contra Bolivia y Burkina Faso, respectivamente. El otro protagonista de esta historia se reportó con dos goles y una asistencia para empezar a darle la razón a Leo.

Messi eligió a su heredero en la selección: “Confiaba mucho en mí”

Messi y Nico Paz. (Foto: Getty)

“La primera vez que lo vi jugar me enamoré de su manera de jugar y con mi padre siempre hacíamos eso calculos para ver si me daba el tiempo para llegar a compartir con él. Lo veíamos casi como imposible, y bueno al final Dios quiso que cumpliera ese sueño y por suerte lo pude disfrutar (…) Me acuerdo de él en el partido que me tocó ser titular contra Jordania que vino, y a lo mejor para él es una boludez, pero para mí significó mucho. Vino y me dijo como que dale que la meta que confiaba mucho en mí, que juegue sin miedo como lo hago en mi club“, confesó Nico Paz sobre Messi.

Esto vale Nico Paz en el mercado del fútbol

Con la bendición de Leo Messi y a penas con 22 años, Nico Paz está avaluado en el mercado en 80 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’. El mediocampista ofensivo tiene contrato en el Como, de Italia, hasta el 30 de junio de 2028.

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