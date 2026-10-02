Emotiva carta de la MLS a Messi por su despedida con Argentina: “Todavía nos da razones para ser felices”

La MLS espera por la despedida de Messi de la Selección Argentina. Le dedicaron una emotiva carta sobre lo que viene después.

La MLS sabe que se vienen jornadas más emotivas alrededor de Lionel Messi. El 10 se despedirá pronto de la Selección Argentina y solamente se lo podrá disfrutar por USA. El torneo norteamericano entregó a lo largo de las últimas horas una emotiva carta sobre lo que supondrá el final de La Pulga con la nación con la que conquistó el mundo.

“El mejor homenaje es disfrutarlo. Es un privilegio, un privilegio ser testigos de Messi. Lo pensé cuando vi cada uno de los tiros libres que hizo en los últimos siete partidos. Fueron 4 tiros libres en septiembre con Inter Miami, levantó otra copa, el título 48 en su carrera, la Campeones Cup. Puedo ver esos tiros libres una y otra vez y pensar “wow“”, empezaba la MLS por medio de su página web.

USA festeja tener en sus manos los últimos compases de la carrera de Lionel Andrés: “Todavía puede sacarme una sonrisa, todavía genera estas cosas, todavía sorprende y tiene 39 años. Qué suerte que, mientras aprendemos a despedirlo de Argentina, podamos seguir encontrándolo en una cancha. Su contrato con Inter Miami se extiende hasta el final de la temporada 2028. Lo que decida para su futuro le pertenece. A nosotros nos queda disfrutar de lo que está haciendo hoy”.

“Hay que disfrutarlo, hay que admirarlo, hay que ver con el amor sobre todo que juega cada partido. Me gusta quedarme con ese amor. Con las ganas que todavía tiene Leo y las que nos contagia cada vez que toca la pelota. Quizá ese sea el mejor homenaje que podemos darle después de tantas alegrías. Seguir disfrutándolo. Celebrar el próximo gol. Dejar que vuelva a sorprendernos. Aquí, en MLS, Messi todavía nos da razones para ser felices. Que el próximo partido nos encuentre ahí, hasta el final”, finaliza una carta de la MLS emotiva en todos los sentidos.

Argentina se sigue preparando para la despedida de Messi: GETTY

Lionel Andrés Messi se alista para un día emotivo en todos los sentidos. El 6 de octubre se medirá ante Benín en el Estadio Monumental de River Plate y ante más de 80.000 almas. Será la cuarta despedida de un jugador de su nación más grande de todos los tiempos, así como el inicio de una despedida por el fútbol de clubes que solo pasará por la MLS.

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