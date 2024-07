La historia del fútbol los tiene como los dos mejores jugadores de la era moderna, pero si vamos unos años atrás, un ranking sorprendió al poner a Cristiano Ronaldo como el octavo mejor jugador de todos los tiempos. ¿Y Messi? A él sí le dieron el primer el lugar.

¡Todos los partidos del Inter Miami en la Leagues Cup 2024 se ven exclusivamente por Apple TV!

Cristiano fue el primero de los dos que le quiso poner punto final a la rivalidad con Lionel Messi y el 6 de septiembre de 2023 afirmó que “el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente“. ¿Y Leo qué piensa al respecto?

Messi ganó su octavo Balón de Oro el 30 de octubre de 2023 y unos días después el diario ‘L’Équipe’ le preguntó que si había terminado la competencia con Cristiano Ronaldo al tener tres más de estos galardones. El jugador argentino respondió que “siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos. Él también quería siempre ganar a todo y en todo. Fue una época muy linda para nosotros y para la gente a la que gusta el fútbol en general (…) Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”.

A pesar de que los dos protagonistas llegaron con un punto final para esta hermosa rivalidad, siempre habrá alguien que vuelva a encender el debate. Primero fue el jugador de Liverpool Trent Alexander-Arnold con una indirecta para Cristiano y luego recordaron que el portal inglés ’90 Minutos’ publicó un polémico ranking de los mejores jugadores de la historia con Leo Messi en el primer lugar.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Imago)

“Lionel Messi es el mejor que jamás haya jugado este juego. Jugar contra él es una sensación diferente a la que he sentido con cualquier otra persona. Siempre estás en alerta roja cuando el balón está cerca de él. Creo que es muy raro que un jugador pueda transmitir ese sentimiento a otros jugadores, así que por esa razón tengo que decir que es él“, le dijo Alexander-Arnold al diario ‘The Mirror’ antes de que la cuenta de X ‘Barça en el mundo’ presumiera y recordara el Top-25 que el portal ’90 Minutos’ publicó el 29 de mayo de 2024.

Messi primero, Cristiano octavo: El polémico Top-25 de los mejores de la historia

La edición del portal ’90 Minutos‘ en el Reino Unido hizo un ranking de los 25 mejores jugadores de la historia que tuvo a Messi en el primer lugar. Hasta ahí todo normal, no por nada es el jugador con más títulos (45) de todos los tiempos, pero la sorpresa llegó para Cristiano Ronaldo y sus 35 campeonatos que se ubicaron en el octavo lugar. Diego Maradona fue segundo y Pelé quedó tercero. Además, Franz Beckenbauer y Johan Cruyff fueron cuarto y quinto, respectivamente. ¿Y los demás?

Los 25 mejores jugadores en la historia del fútbol, según ’90 Minutos’

Posición Jugador 1 Lionel Messi 2 Diego Maradona 3 Pelé 4 Franz Beckenbauer 5 Johan Cruyff 6 Ronaldo Nazário 7 Zinedine Zidane 8 Cristiano Ronaldo 9 Michel Platini 10 Roberto Baggio 11 Alfredo Di Stéfano 12 Garrincha 13 Gerd Muller 14 Paolo Maldini 15 Ferenc Puskás 16 Franco Baresi 17 Zico 18 George Best 19 Marco van Basten 20 Eusebio 21 Romario 22 Raymond Kopa 23 Giuseppe Meazza 24 Bobby Charlton 25 Ruud Gullit Posiciones según ’90 Minutos’.