Inter Miami está decidido a que Lionel Messi tenga un equipo con jugadores estelares que sepan lo que es jugar y ganar títulos con él. Los primeros en llegar fueron Sergio Busquets y Jordi Alba, ya ganaron un campeonato, y el siguiente en la lista sería Luis Suárez. Sin embargo, se confirmó la gravedad de lo que tiene el delantero uruguayo en la rodilla derecha y ya se conoció cuál es la primera decisión del equipo norteamericano al respecto.

Tal es el interés que Inter Miami tiene en Suárez que desde el 30 de agosto 2023, Xavier Asensi, director comercial del equipo, le confesó al diario Marca que “es una opción para analizar”. ¿Ahora la historia cambió tras la dura revelación del delantero uruguayo? Tan impactante fue la confesión de Lucho que reveló el no como respuesta que le dice a su hijo cuando le pide que jueguen al fútbol.

Luis Suárez jugó su último partido en condición de local con Gremio, y tras convertir el gol de la victoria 1 a 0 contra Vasco da Gama, confesó en conferencia de prensa la gravedad de lo que tiene en la rodilla derecha. Es tan delicado que lo llevó a tomar la decisión de no continuar con el equipo brasilero porque podía termina jugando tan solo tres partidos al mes.

“No le podía mentir o robar al club (Gremio). Para mí era fácil quedarme sabiendo que puedo jugar solo uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me decía que me podía quedar y jugar cuando quisiese, pero no soy así, no puedo mentir, soy un profesional las 24 horas. No puedo engañar a la gente”, confesó Suárez en la conferencia de prensa del 3 de diciembre y lo más impactante estaba por venir.

La gravedad de lo que tiene Luis Suárez es tan importante que así lo confesó el mismo jugador a la estación de radio uruguaya Sport 890: “En la rodilla derecha lo que tengo es una hipertensión, no la puedo extender. Eso desde el 2020, que en plena pandemia no pude terminar el tratamiento tras una operación. Todo eso me genera un pinchazo constante. Me falta el cartílago y eso hace que el dolor sea permanente. Por suerte, no me genera líquido porque no podría moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar ni un fútbol 5 con amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve, piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo“.

¿Inter Miami sabe del grave problema que tiene Luis Suárez en la rodilla derecha?

Luego de que Luis Suárez confesara que los días antes de los partidos con Gremio se tenía que tomar tres pastillas y horas antes de jugar lo tenían que inyectar para poder estar en cancha, José Armando, editor del portal Deportes Total USA, reveló que “Inter Miami está al tanto de todo” el problema que tiene el delantero uruguayo en la rodilla derecha. Y entonces… ¿David Beckham lo firma así?

La primera decisión de Inter Miami tras confirmarse la gravedad de lo que tiene Suárez

Menos de 24 horas pasaron de la dura confesión de Luis Suárez cuando el mismísimo Fabrizio Romano reveló que la primera decisión de Inter Miami tras conocer la gravedad de lo que tiene el delantero uruguayo en la rodilla derecha es continuar con la intención de firmar a uno de los mejores amigos de Lionel Messi en el fútbol. “Luis Suárez se despidió de la afición del Gremio y ahora se encuentra ultimando los detalles de su contrato para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami. El acuerdo será válido por un año, considerando también la opción de una temporada más”, publicó en X (Twitter) el periodista italiano.