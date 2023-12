En una nueva muestra que está comprometido a seguir jugando al más alto nivel, Lionel Messi fue el protagonista de un video que subió Antonela Roccuzzo y que reveló la nueva mano derecha del jugador argentino. Muy al estilo de Yassine Cheuko, el físico de este nuevo personaje es impresionante. ¿Le quita el puesto al guardaespaldas de Leo?

Leo Messi no terminó la temporada de la mejor manera si se trata de lo físico. Todo empezó desde aquella cicatriz en el músculo posterior de la pierna derecha que le empezó a molestar y que le hizo perderse la recta final de la campaña con Inter Miami. No pudo estar en la final de la US Open Cup y en 5 de los 12 partidos que podía jugar en la MLS 2023.

El calendario del 2023 tenía como último partido para Messi la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección Argentina ganó 0 a 1 contra Brasil en el estadio Maracaná, pero el ’10’ argentino pidió el cambio al minuto 33 del segundo tiempo porque se volvió a lesionar. ¿Por eso acudió a su nueva mano derecha?

Luego de que el mismo Rodrigo De Paul confirmara que Lionel Messi jugó desgarrado en el triunfo de Argentina contra Brasil del 21 de noviembre de 2023, Leo sostuvo que “sentí una molestia en el aductor (derecho)“. Menos de un mes después, el jugador de Inter Miami ya entrena a toda máquina con el nuevo entrenador personal que reveló Antonela Roccuzzo.

Todo empezó con una historia de Antonela en Instagram. “Y así se empieza el lunes”, publicó la esposa de Messi mostrando que estaba en el gimnasio. Luego, Roccuzzo subió el video de Leo haciendo el ejercicio llamado dominadas con un agarre supino y una pesa colgada de su cadera. En ese instante apareció el nombre de la nueva mano derecha de Lionel a la hora de prepararse y acondicionarse físicamente. Si su guardaespaldas tiene un físico privilegiado, este entrenador personal no se queda atrás. Sería el reemplazo ideal si algo sucede con Yassine Cheuko.

Así luce la nueva mano derecha de Lionel Messi en Estados Unidos

Bret Contreras, quien se denomina en Instagram como ‘El chico del glúteo’, es entrenador personalizado hace 26 años, tiene un doctorado en biomecánica, señala ser el inventor del ejercicio empuje de cadera con barra y cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram. Ahora a su palmarés le puede sumar que entrena a nadie más y nadie menos que a Lionel Messi.

Lionel Messi reveló el principal objetivo que tiene para el 2024

A pesar de que Leo Messi le envió un mensaje a David Beckham y todo Inter Miami sobre lo que tenía pensado para la temporada 2024, el jugador argentino reveló en la serie ‘Campeones’, de Star +, su verdadero objetivo principal para la próxima campaña: “Hoy en lo único que pienso es llegar bien a la Copa América y poder disputarla y poder pelearle otra vez como lo hicimos siempre. Intentar ser campeón y después el tiempo dirá si estoy o no (en el Mundial 2026)”.