El Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana MLB 2023 tuvo momentos de gran emoción que terminaron con una alta dosis de picante por un pelotazo en contra de Adolis García. José Altuve no solo fue el héroe de la victoria de Houston Astros contra Texas Rangers, también dijo la respuesta perfecta para defendar a su rival por lo sucedido.

Cuando parecía que iba ser un duelo de pitcheo entre Jordan Montgomery y Justin Verlander, apareció un sencillo remolcador de José Abréu para que los Astros se fueran arriba 2 a 1. La respuesta de Rangers iba a ser el disparador del gran conflicto en este juego de Grandes Ligas.

Adolis García conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la sexta entrada para que Texas Rangers se pusiera 4 a 2 arriba en el marcador. Era un batazo importante y el pelotero cubano no dudó en celebrarlo pisando fuerte home. Esto lo entendió a la perfección José Altuve.

La victoria de los Rangers empezaba a sentirse cada vez más cerca y con un hombre en base y sin outs llegó el turno para que García se volviera a enfrentar a Houston Astros en la parte baja de la octava entrada. En esta ocasión, Bryan Abreu era el lanzador y en una polémica acción le dio un fuerte pelotazo a Adolis. El pelotero cubano reaccionó con un picante cara a cara con el receptor Martín Maldonado que hizo vaciar las bancas de ambos equipos.

José Altuve habló sobre el pelotazo de los Astros a Adolis García

Luego de convertirse en el héroe del Juego 5 al conectar un jonrón de tres carreras en la novena entrada para que Houston Astros le ganara 5 a 4 a Texas Rangers, José Altuve le dijo al canal Fox Sports sobre el pelotazo a Adolis García que “tratamos de mantener el juego cerrado ahí. El juego solo estaba por dos (carreras) y tratamos de tener la oportunidad de ganar el juego. Pienso que solo pasó, él se puso algo enojado, pero espero que no vaya más allá, y sigamos jugando una serie hermosa”.

La respuesta perfecta de Altuve para defender a Adolis García por el pelotazo que le dio Astros

“Creo que, especialmente en un juego de Playoffs donde hay mucha adrenalina y muchas emociones, obviamente no quiero que él conecte un jonrón. Pero cuando estás como espectador tu lo disfrutas. Todos somos diferentes, podemos mostrar nuestras emociones y alegría. Fue un jonrón muy importante que dio él para irse arriba, no me pareció para nada una falta de respeto. Es una conversación que ha estado pasando en los últimos años de que si es bueno o no celebrar. A mi me encanta cuando los peloteros lo hacen y creo que no es una falta de respeto“, dijo José Altuve en conferencia de prensa sobre Adolis García y la celebración que terminó vinculada al pelotazo en Houston Astros vs. Texas Rangers.

El Juego 6 Houston Astros vs. Texas Rangers en la ALCS 2023

Con la serie 3 a 2 a favor de Houston Astros, la Serie de Campeonato de la Liga Americana regresa al estado Minute Maid Park para el Juego 6 del próximo domingo 22 de octubre a las 20:07 ET. Mientras que Framber Valdez será el pitcher abridor para el equipo de José Altuve y compañía, Nathan Eovaldi cumplirá este mismo rol en Texas Rangers.