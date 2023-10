Una derrota más y estarán contra la pared en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de los MLB Playoffs 2023. Houston Astros tiene dos derrotas contra Texas Rangers y para el Juego 3 recibieron la noticia que enfrentarán a Max Scherzer. ¿Quién estará en la lomita para el equipo de José Altuve y compañía? Ya se hizo oficial.

Los Astros tienen en su rotación de abridores una de las grandes fortalezas del equipo, pero ni Justin Verlander, ni Framber Valdez hicieron el trabajo en los dos primeros juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El lanzador norteamericano permitió dos carreras, mientas que el dominicano le anotaron en cinco ocasiones.

Después de las derrotas 0 a 2 y 4 a 5, Houston Astros jugará el Juego 3 vs. Texas Rangers el miércoles 18 de octubre a las 20:03 ET en el estadio Globe Life Field. No pueden perder quedarían a una caída de perder la posibilidad de volver a la Serie Mundial por tercer año consecutivo.

Max Scherzer no lanza en las MLB desde el 12 de septiembre por una distensión del músculo redondo en el hombro derecho, y aunque Chris Young, gerente general de los Rangers, habia dicho que era “improbable” que lanzara en la Postemporada 2023, el manager Bruce Bochy lo confirmó para el Juego 3 vs. Astros.

“Cristian Javier iniciará el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana”, publicó la cuenta oficial de los Astros en X (Twitter).

Noticia en desarrollo…