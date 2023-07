La MLB dictó setencia, y aunque tiene mejores números que la mayoría de jardineros reserva de la Liga Nacional para el All-Star Game 2023, Fernando Tatis Jr. no fue escogido por la Oficina del Comisionado Rob Manfred para estar entre las reservas del Juego de Estrellas. Juan Soto habló al respecto.

San Diego Padres navega en medio de la irregularidad en la temporada 2023 y se ubica en la tercera posición de la División Oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, los números de Tatis Jr. tras volver de la suspensión de 80 juegos no han sido malos. Incluso, al pelotero nacido en República Dominicana lo pidieron para el Juego de Estrellas de la MLB. Soto les dio la razón.

Mike Rodríguez, reportero de Chicago Cubs en español, argumentó que la decisión de la MLB de no incluir a Fernando Tatis Jr. entre los jardineros reserva del All-Star Game, martes 11 de julio a las 20:00 ET, había sido un “pequeño castigo” por violar la política contra el uso de sustancias que mejoran el rendimiento.

Nick Castellanos, Lourdes Gurriel Jr. y Juan Soto, son los jardineros reserva de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas MLB 2023. Hasta la jornada del 4 de julio de 2023, Tatis Jr. supera en jonrones (16) a los tres peloteros que la MLB seleccionó por delante de él, y en cuanto a promedio (.286), ‘El Niño’ está por delante de Soto y Gurriel Jr.

Soto le responde a la MLB por no elegir a Tatis Jr. para el Juego de Estrellas 2023

“Es un All-Star, todo el mundo sabe que es un All-Star. Es un gran jugador dentro y fuera del campo de juego. Es un gran jugador y creo que se merecía estar allí. Algunas veces es muy injusto para los jugadores. Me sucedió en el pasado, me sucedió en 2018 y 2019, pero no podemos culparnos, debemos seguir avanzando y jugando duro”, respondió Juan Soto cuando en la atención a medios de San Diego Padres le preguntaron por la no elección de Fernando Tatis Jr. al MLB All-Star Game 2023.