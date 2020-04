El DJ David Guetta brindó un concierto con la piel de Inter Miami

La cuarentena por Covid-19 es muy dura para la población. Pero es necesaria. La OMS recomienda que la mejor manera de evitar que continúe la propagación de la enfermedad es quedarse en casa. Por lo tanto, distintas personalidades y entidades se encuentran arengando para que la gente lo cumpla. Sobre todo en países como Estados Unidos, donde posee la mayor cantidad de casos y muertes de todo el planeta.

Pero, ¿cómo hacer que las personas se queden en sus hogares? Una alternativa que encontraron los artistas es brindar shows gratuitos para que sean seguidos en vivo. En esta oportunidad, el famoso DJ David Guetta dio un concierto en un balcón del vecindario Brickell, en Miami, con el fin de recaudar dinero por el coronavirus.

David Guetta y el concierto que brindó en Miami.

"Quería dar, quiero decir algo de dinero, pero también algo de mi tiempo y lo que hago. Hay muchos artistas que actúan desde casa, pero no voy a mentir, necesito una audiencia", indicó el famoso DJ francés, quien compuso canciones como 'When Love Takes Over', 'Titanium', 'Turn Me On', 'Play Hard', 'Love is Gone' y 'Sexy Bitch', entre otras.

Pero lo curioso de la visita de Guetta a Miami fue el gesto que tuvo durante el show que brindó. Mientras estaba tocando, sacó la piel de Inter Miami con la número 7 y su nombre en la espalda. ¿Habrá sido un obsequio de David Beckham? Pese a que el equipo de Florida lleva apenas dos partidos oficiales en la historia de la MLS, ya ganó un nuevo y famoso fan.

