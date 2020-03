Inter Miami anunció que hará conferencias telefónicas

El mundo entero está atravesando un momento muy duro debido al coronavirus. Y como consecuencia, las grandes ligas del planeta como la MLS han suspendido el fútbol hasta, al menos, el viernes 27 de marzo.

Inter Miami brindará dos conferencias: el martes 24 de marzo charlará Diego Alonso y el miércoles 25 hablarán Luis Robles y Wil Trapp

Aun así, Inter Miami tuvo una fabulosa idea en las últimas horas: decidió programar dos conferencias telefónicas para mantener bien informados a todos sus aficionados.

El primer testimonio lo dará el entrenador Diego Alonso este martes 24 de marzo, a las 11 A.M. ET. En tanto, el miércoles 25 de marzo, a las 11 A.M. ET se llevará a cabo la segunda conferencia, en la que hablarán Luis Robles y Wil Trapp. Cabe resaltar que el horario queda sujeto a cambios.

Cabe resaltar que los periodistas que deseen hacerles preguntas a los protagonistas deberán registrarse previamente para poder contar con la habilitación correspondiente. Todas estas medidas fueron tomadas para ayudar a seguir evitando la propagación del coronavirus.

