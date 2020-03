En entrevista para TUDN, el delantero del Galaxy habló sobre la forma en la que se está manejado el balompié azteca y reveló que en varias ocasiones pidió que no se le pague al ser convocado a la selección mexicana. Además, destacó que México es uno de los países que más dinero recibe por sus selecciones, razón por la que cuestionan lo que se hace con esos ingresos.

"Yo hasta lo he ofrecido y la gente no lo sabe, yo he dicho que no me paguen nada, ni un quinto, repártanlo si quieren. Layún y yo específicamente, vemos las cosas un poco distintas, no son ni mejores ni peores, son distintas a lo que hemos visto". Afirmó, Chicharito

#ChicharitoEnVersus revela que vendría a la Selección aunque no le pagaran. ��



¿Qué opinas sobre estas palabras del delantero mexicano? ��



�� Al aire

�� @TUDNMEX/@TUDNUSA �������� pic.twitter.com/XGjDFlt0It — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 3, 2020

Para Javier Hernández el fútbol mexicano tampoco ha cambiado en los últimos años. "He visto el fútbol desde mi padre y abuelo, hay cosas que se siguen haciendo igual y entonces es cuando yo digo, ¿por qué no hacer nada distinto? Si en algún momento nos toca a los jugadores apechugar en algunas cosas o decisiones, que sea por algo generacional o por el fútbol"

#ChicharitoEnVersus revela una verdad del futbol mexicano. ��



¡Queremos leer tus comentarios para Javier Hernández usando nuestro HT! #️⃣



�� Al aire

�� @TUDNMEX/@TUDNUSA �������� pic.twitter.com/NsjIktqqnP — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 3, 2020

Asimismo, no cerró las puertas de la selección, aunque muchos digan que irse al futbol de los Estados Unidos es pensar en el retiro.

"La puerta a la selección mexicana aún está abierta, siempre lo he mencionado, aún estoy abierto y hasta el Tata lo ha dicho, si estoy bien y él decide convocarme o no, si estoy en el nivel futbolístico bienvenido sea. Yo siempre he sido muy honesto y cuando yo crea que sea conveniente seguir representando a la selección mexicana me retiraré felizmente", finalizó Hernández.

¡La ventana de la Selección Mexicana no la ha cerrado!#ChicharitoEnVersus revela esto y le hace una petición a los directivos del futbol mexicano. ��



�� Al aire

�� @TUDNMEX/@TUDNUSA �������� pic.twitter.com/lK10Ey7Lu4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 3, 2020

Lee También