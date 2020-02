Son días de muchísimo entusiasmo en Inter Miami. Durante más de un año trabajó -junto a otros dirigentes- para recibir la aprobación de la MLS y fundar un club propio. Y luego de mucho tiempo, y dinero invertido, en abril de 2019 logró recibir el visto bueno por parte de las autoridades.

Our #InterMiamiCF inaugural season begins in 4 days‼️ pic.twitter.com/tsE8TCY64J — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2020

Este domingo 1° de marzo, el elenco de Florida realizará su debut oficial en la liga estadounidense frente a Los Angeles FC, en el Banc of California Stadium. ¿Cómo palpita el inglés dicha presentación? En una conferencia que brindó, en las últimas horas, lo reveló.

"Ha sido un largo viaje. Nunca hubo un momento en que dije que me iría, pero hubo momentos en que pensé que esto podría no suceder", se sinceró Beckham al comenzar su discurso.

Beckham saluda a Robles, capitán del equipo. Foto: Inter Miami Oficial.

A pesar de los obstáculos que hubo en el camino, Becks intentó ir para adelante: "Siempre me ha gustado un desafío. No me di cuenta de cuán grande sería este desafío, incluso hasta poner los azulejos en las duchas".

"Patear la primera pelota el 14 de marzo va a ser un éxito para mí"

Incluso, el empresario anticipó que hará el 'Saque de honor' en el primer duelo que Inter Miami tendrá como local en el Lockhart Stadium ante Los Angeles Galaxy: "Patear la primera pelota el 14 de marzo va a ser un éxito para mí".

"Queremos ser conocidos como una de las franquicias más temidas y una de las mejores franquicias de la liga"

Ambicioso, como lo fue a lo largo de su carrera como jugador, Beckham mencionó cuáles son sus expectativas: "Queremos ser conocidos como una de las franquicias más temidas y una de las mejores franquicias de la liga. Tenemos que hacer eso. Eso es aún más exitoso que el éxito, pero por supuesto, queremos buscar un gran equipo y grandes franquicias como Atlanta, que cada semana cuenta con mucho público en el estadio". Aunque claro, también apunta bien alto: "También me gustaría ganar un trofeo".





