El envión anímico por saber que tendrán a Lionel Messi no le alcanza al Inter Miami que volvió a perder por la Major League Soccer. Esta vez, frente a ST. Louis City por 3 a 0 (goles de Samuel Adeniran, Tim Parker y Eduard Lowen), por lo que sigue ocupando el último escalón de la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 18 unidades.

Al respecto, quien hizo su comentario fue Álvaro Morales, desde hace un tiempo el emblema de los ”Anti Messi”. Aunque parecía que este grupo estaba en peligro de extinción desde que Leo ganó la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, el periodista guatemalteco nacionalizado mexicano aprovecha cualquier circunstancia para lanzarle sus dardos al nuevo jugador del conjunto de Florida.

Esta vez, mediante su cuenta de Twitter para echarle la culpa en cierto modo a Lionel Messi de la caída del Inter Miami ante el ST. Louis City (se jugó el sábado 15 de julio en el City Park de Misuri), a pesar de que el Campeón del Mundo ni siquiera participó (se especula con que haga su presentación recién el 21 de julio vs. Cruz Azul por la Leagues Cup).

‘‘Pierde 3 a 0 el Inter Miami. Se nota que ya llega Messi”, ironizó Álvaro Morales con claro tono sarcástico. Pero eso no fue todo, en otro tuit vaticinó que el primer equipo de la institución que preside David Beckham no será campeón del certamen de los Estados Unidos. ”El Inter de Miami no ganará el título esta temporada. Ni con Messi”.

Álvaro Morales anti Messi y anti Argentina

La declaración que despuntó a Álvaro Morales como anti Messi fue antes del Mundial de Qatar 2022. Lo hizo en su programa de ESPN con la frase: ”A Messi le quisieron atribuir condiciones de líder que no tiene. En momentos importantes, él no es caudillo ni líder, como en su momento lo fue Maradona. Igualmente, a Diego lo considero un tramposo”. A partir de ahí, siempre le tira un palito a Leo y a Argentina cada vez que puede, muchas veces, sin motivo alguno.