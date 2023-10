No quedan dudas de que los estadounidenses son los mejores del mundo a la hora de llevar cualquier cosa al mundo del entretenimiento y convertirlo en una película. O, en este caso, en un documental. Y eso es lo que harán desde Apple con la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

Este lunes, Apple presentó el primer trailer oficial de la nueva serie Messi Meets America, una miniserie-documental que se estrenará en Apple TV+ y seguirá las aventuras del astro argentino por terreno norteamericano y en la MLS.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

Tráiler oficial de la serie ‘Messi Meets America’

El comienzo del siguiente capítulo para el Campeón del Mundo, Messi Meets America se estrena el 11 de octubre en Apple TV+.

Sigue a Lionel Messi mientras se embarca en un histórico nuevo capítulo: arremeter en Norte América y la Major League Soccer y comenzar una nueva era con el Inter Miami CF y sus compañeros.

Tal y como se esperaba, en Estados Unidos no han tardado mucho en transformar la vida de Messi en un documental, en el cual se podrá escuchar la palabra de personalidades como David Beckham, propietario del Inter Miami.

¿Cuándo se estrena la serie de Messi en Apple TV+?

Messi Meets America, la serie basada en la llegada de Messi a Estados Unidos y la MLS se podrá ver a partir del 11 de octubre en Apple TV+.

La serie contará con seis episodios, y los primeros tres estarán disponibles desde el mismo 11 de octubre, mientras que los otros se estrenarán más adelante en el curso de la temporada.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.