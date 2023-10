Lo que no se vio en el empate vs. New York City: Así cantaron contra Messi en el estadio de Inter Miami

Inter Miami volvió a sufrir para no perder en la temporada MLS 2023. Y como no hacerlo si la estrella del equipo, Lionel Messi, no pudo jugar y se perdió el tercer partido consecutivo. Incluso, se dio una escena inesperada en el estadio DRV PNK con unos cánticos contra el mismísimo Leo.

Con poco funcionamiento, Inter Miami vio como Santiago Rodríguez marcó el primer gol del partido al minuto 32 del primer tiempo. Todo parecía listo para que los dirigidos por Gerardo Martino perdieran el encuentro porque muy pocas cosas les salían bien. Incluso, dos de sus jugadores se hicieron una autofalta en un insólito blooper.

Leo Messi estuvo presente viendo el partido y a pesar de que el empate al quinto minuto de adición mantiene con vida las posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, el cántico que se vivió en el estadio de Inter Miami podría repetirse por al menos un partido más.

Video: Así cantaron contra Messi en el estadio de Inter Miami

Gerardo ‘El Tata’ Martino sostuvo que esperarán hasta el último día antes de viajar a Chicago para el próximo partido de Inter Miami en vísperas de saber si Lionel Messi está disponible, y mientras que el misterio se resuelve, a ver lo que no se vio en el empate 1 a 1 vs. New York City.

Antes de que se diera el empate de Tomás Avilés, la hinchada de New York City la pasaba tan bien que decidió cantar contra Leo en un video que superó las 20.000 reproducciones en X (Twitter). “¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi?”, cantaron en inglés en una frase que se podría repetir si se confirma que el jugador argentino al menos durará un partido más por fuera de las canchas.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.