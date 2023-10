El compromiso de Lionel Messi con Inter Miami volvió a quedar demostrado al decir presente en el once titular para el último partido de la temporada MLS 2023. Leo y compañía no tenían posibilidades de clasificar a los Playoffs, pero eso no impidió que el jugador argentino viviera la derrota 1 a 0 vs. Charlotte FC como si fuera una auténtica final. Hasta reaccionó a una provocación de Enzo Copetti.

Inter Miami venía con la moral en alto por ganar el título de la Leagues Cup 2023 con 10 goles de Leo Messi en siete partidos. Sin embargo, no cumplieron el desafío de salir del último lugar de la tabla de posiciones y clasificar a los MLS Playoffs 2023. Una molestia muscular del ’10’ argentino terminó por ser definitiva para la eliminación del equipo de David Beckham y los hermanos Mas.

Messi no era titular en Inter Miami desde el 20 de septiembre y con la estadística que llevaba un solo gol en la MLS con 5 partidos disputados, Leo saltó a la cancha del estadio Banco de América con el objetivo de despedirse de su primera temporada en USA con al menos otra anotación. No lo pudo conseguir, pero sí protagonizó un enfrentamiento con el delantero argentino Enzo Copetti.

Desde que inició la era de Lionel Messi el 21 de julio de 2023, Inter Miami no había utilizado el segundo uniforme del equipo. Hora de estrenar la camiseta negra para el ’10’ argentino con un comienzo de partido que no sería el mejor. Charlotte FC se puso arriba en el marcador con un gol de Kerwin Vargas, y ante la falta de juego, Leo tenía que regresar hasta campo propio para tomar el balón. Ahí se iba a encontrar con Copetti.

Transcurría el minuto 33 del primer tiempo cuando Messi recibió el balón de espaldas y, ante la presión de dos rivales, ejecutó un hábil movimiento con un taco que incluyó un caño. El árbitro Guido Gonzales pitó la falta a favor del argentino y cuando el ’10’ de Inter Miami iba a cobrar, apareció Enzo Copetti en escena.

Video: Así reaccionó Messi ante la provocación de Enzo Copetti

“Algo le dijo Copetti”, afirmó Eduardo Biscayart en la transmisión oficial de Apple TV. Dicho y hecho. Las cámaras captaron el instante en que el delantero de Charlotte FC se aproximó a Lionel Messi e intercambiaron algunas palabras que provocaron una reacción en el astro argentino. Leo miró a Copetti directamente a los ojos y encogió los hombros en señal de respuesta. Fue un momento de tensión y rivalidad evidente. Puedes ver el video aquí.

Los partidos que le quedan a Lionel Messi en el 2023

A pesar de que el calendario oficial de Inter Miami culminó con el partido contra Charlotte FC del 21 de octubre, el equipo de David Beckham y los hermanos Mas aseguró dos partidos amistosos contra los equipos asiáticos Qingdao Hainiu FC y Chengdu Rongcheng para el 5 y 8 de noviembre, respectivamente. Esto le permitirá a Lionel Messi mantener el ritmo competitivo para las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, donde la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil el 16 y 21 de noviembre.

Lo que piensa Leo Messi de la MLS de Estados Unidos tras su primera temporada

Mientras que un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo puso por encima de la MLS a la Liga de Arabia Saudita, Leo confesó en su serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) que “es una liga muy física, muy igualada, donde los equipos de local son muy fuertes y donde es difícil ganar de visitante“. Lionel e Inter Miami volverán a ver acción en la MLS cuando inicie la próxima campaña en febrero de 2024.