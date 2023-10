Inter Miami no tiene tiempo que perder en vísperas de la temporada MLS 2024, y luego de quedar eliminado, ya tomaron una decisión de más de $4.3 millones de dólares que acerca la llegada de Luis Suárez al equipo de David Beckham y los hermanos Mas. ¿Lionel Messi se ilusiona?

Desde la contundente victoria de Inter Miami por 4 a 0 contra Toronto FC el 20 de septiembre, el equipo ha atravesado siete partidos sin conocer la victoria y la máxima cantidad de goles marcados en un solo encuentro fue de dos. Parece evidente que Leo Messi y sus compañeros están ansiosos por un delantero ‘9’ de renombre, y Suárez es el nombre que figura en la lista.

La operación ‘Luis Suárez a Inter Miami‘ comenzó a tomar forma cuando Xavier Asensi, director comercial del equipo norteamericano, le afirmó al diario Marca en agosto de 2023 que “es una opción que estamos considerando”. Luego, desde Gremio, se confirmó el futuro del delantero uruguayo.

“Es irremplazable. Es una frase fuerte, pero cierta. No se quedará, pero está siendo importante este año”, dijo el entrenador Renato Gaúcho el 6 de octubre de 2023 para confirmar que Suárez no iba a seguir en Gremio. A esta situación desde Inter Miami le respondieron con unas palabras de Gerardo Martino y una decisión millonaria.

En la conferencia de prensa del 19 de octubre, a ‘El Tata’ Martino le preguntaron sobre la posible llegada del delantero uruguayo y respondió: “Respecto a Luis, todavía no tengo certezas. Imaginamos diferentes escenarios, si él viene y si él no viene, pero también presumo que él necesita terminar el Brasileirao, un torneo muy competitivo y desgastante, del cual todavía quedan alrededor de diez fechas”. Si Lionel Messi no se empieza a ilusionar, pega en el palo.

La decisión de US$4.3 millones de Inter Miami que acerca la firma de Luis Suárez

Inter Miami perdió 1 a 0 contra Charlotte FC en el último partido de la MLS 2023 y luego de la no clasificación a los Playoffs, Franco Panizo, del podcast Miami Fútbol Total, publicó que Gerardo Martino le confirmó que Josef Martínez no seguirá con Inter Miami en el 2024. En consecuencia, el equipo tomó la decisión de no seguir pagándole $4.391.667 dólares al delantero venezolano, lo que acerca la posible firma de Luis Suárez. ¿Leo Messi se ilusiona?

El récord histórico que Messi le quitó a Suárez antes de una posible llegada a Inter Miami

Lionel Messi anotó dos goles en la victoria de la Selección Argentina contra Perú del 17 de octubre de 2023 y superó los 29 goles de Luis Suárez. Leo llegó a 31 anotaciones y le quitó el récord a su excompañero en el FC Barcelona de ser el jugador con más goles en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial.