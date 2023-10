El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, conocido por sus letras e influencia en la cultura pop, ha sorprendido a sus seguidores al expresar su opinión sobre la eterna discusión acerca de quién es el “G.O.A.T” (Greatest of All Time) en el deporte.

En su canción “Vuelve Candy B,“ Bad Bunny lanzó una afirmación que ha generado debate en las redes sociales y en la comunidad deportiva. En esta canción declara: “Desde que Messi está en la USA todo el mundo sabe quién es la cabra, ya no es Tom Brady”.

Así, pone de manifiesto su opinión de que Lionel Messi, la estrella del fútbol argentino al servicio de Inter Miami, ha superado a Tom Brady, ex quarterback de la NFL con siete anillos de Super Bowl, como el indiscutible mejor de todos los tiempos.

La llegada de Messi a la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos ha generado una atención sin precedentes para el fútbol en el país, y Bad Bunny parece haberse dejado llevar por la emoción de este momento.

El GOAT: Sin nombrar a LeBron

Las opiniones sobre quién es el “G.O.A.T” varían significativamente según el deporte y la región geográfica. Tom Brady, con sus títulos del Super Bowl y longeva carrera en la NFL, ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los atletas más destacados de la historia.

Por otro lado, Lionel Messi es ampliamente aclamado por su dominio en el fútbol mundial, habiendo ganado numerosos Balones de Oro, títulos con el FC Barcelona y el Mundial de la FIFA Qatar 2022 con la selección argentina.

Ahora, es imposible dejar pasar que Bad Bunny, en su canción, no menciona a LeBron James, una figura imponente en la conversación sobre quién es el “G.O.A.T.” en el baloncesto.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 43 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Leagues Cup con Inter Miami. Con esto iguala a Dani Alves, que tiene 43. Hubo una gran polémica en el último tiempo ya que se le adjudicaba la Supercopa de España 2005 sin que haya sido convocado.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búsqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene Tom Brady en la NFL?

Luego de 23 temporadas, cinco premios MVP en el Súper Tazón y tres en temporada regular, Tom Brady decidió retirarse como el quarterback más ganador en la historia del Super Bowl con siete títulos en la NFL. Seis fueron con New England Patriots y el otro anillo lo ganó con Tampa Bay Buccaneers.