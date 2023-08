US Open Cup

No iba a ser un rival fácil y eso lo dejaron en claro desde el primer minuto de juego en la semifinal de la US Open Cup. Inter Miami enfrentaba a FC Cincinnati, uno de los equipos más fuertes de USA, y como Lionel Messi no fue el primero en anotar, una cuenta en Twitter (X) publicó un picante mensaje.

¿Cargaron a Leo Messi? Gerado Tata Martino rotó la nómina y jugó con tres defensores centrales al incluir al argentino Tomás Aviles. En los primeros 45 minutos la prueba no funcionó e Inter Miami se fue abajo en el marcador 0 a 1.

Mientras que Inter Miami no lograba llegar al arco rival de manera clara, FC Cincinnati solo necesitó de 18 minutos para abrir el marcador en una jugada insólita. Luciano Acosta se metió en el área rival y cuando iba definir apareció Kamal Miller y desvió al balón rumbo al arco propio.

En un intentó por rechazar el tiro de Luciano Acosta, Kamal Miller terminó por desviar el disparo y llegó el primer gol del partido Inter Miami vs. FC Cincinnati. Una cuenta de Twitter de un canal de USA no dudó en aprovecharse que el ’10’ argentino que anotó la primera anotación no fue Lionel Messi y publicó un picante mensaje.

A pesar de que cambiaron el nombre de la cuenta de Twitter por “Mira a Messi Gratis”, el usuario de fútbol del canal CBS Sports (Deportes) publicó el gol de Luciano Acosta con una… ¿Cargada para Messi? “Un delantero argentino… Lucho Acosta es el primer 10 en anotar”, publicaron en la red social X.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.