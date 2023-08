Lionel Messi no deja de sorprender al fútbol mundial, y a pesar que se instaló la narrativa que iba al Inter Miami de vacaciones, tan buenas han sido las actuaciones que hasta un rival de la talla de Thomas Müller se animó a explicar por qué Leo es el mejor jugador de la historia. ¡Mensaje para Cristiano Ronaldo!

Inter Miami ganó el primer título en la historia del equipo en la Leagues Cup 2023 y Leo Messi se reportó con 10 goles y una asistencia en 7 partidos no completos. En 594 minutos para ser exactos. El jugador argentino marcó otro golazo en la final vs. Nashville SC y Muller no dudó en reaccionar con un mensaje en Twitter (X).

Lionel Messi solo necesitó de 23 minutos en la final de la Leagues Cup 2023 para clavar una pelota al ángulo y anotar un golazo. Inter Miami se terminaría llevando el título por penales 10 a 9 y la cuenta oficial de la MLS destacó el gol al publicarlo con el mensaje “fuera de este mundo. Saluda, Leo Messi”. Emanuel Manu Ginóbili no fue el único en reacionar, Thomas Müller también comentó la publicación con tres emojis de manos aplaudiendo.

Mensaje para Cristiano: Müller explicó por qué Messi es el mejor jugador de la historia

Luego de elogiar el golazo de Leo Messi en el primer título de Inter Miami, Thomas Müller le concedió una entrevista al canal DAZN de Alemania y cuando le preguntaron a quién consideraba como el GOAT (mejor jugador de todos los tiempos) eligió al jugador argentino por encima del mismísimo Cristiano Ronaldo.

“El GOAT para mí es Messi porque hace decir: ‘Voy al estadio por su elegancia’; y al mismo tiempo es muy efectivo a la hora de marcar goles y conseguir récords y títulos. Cristiano también es un fuerte candidato en dos categorías que son estadísticas y títulos, pero Messi es simplemente más sutil y elegante”, le dijo Müller al canal DAZN.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.