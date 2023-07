La era de Lionel Messi en el Inter Miami puso la primera marcha con el primer entrenamiento en su nuevo equipo. Y, como era de esperarse, David Beckham estuvo presente con un anuncio sorpresa tras la llegada de Leo al equipo de la MLS, de Estados Unidos.

Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, se planteó el objetivo desde el 27 de febrero de 2020 de traer grandes jugadores a su equipo de la MLS y los dos primeros nombres que mencionó fue el de Leo Messi y el de Cristiano Ronaldo.

Mientras que Messi paralizó al mundo del deporte con la presentación oficial en el Inter Miami, David Beckham no dudó en rendirse ante la llegada del argentino al decir en una entrevista con ESPN que “tenemos al mejor de la historia en nuestro club. Eso atrajo una gran atención alrededor del mundo y eso es lo que siempre quisimos”. El anuncio sorpresa estaba por llegar.

El anuncio sorpresa de Beckham tras el primer entrenamiento de Messi en Inter Miami

Justo el día en el que Lionel Messi tuvo su primer entrenamiento con Inter Miami, David Beckham decidió publicar un anuncio sorpresa como historia en Instagram que hace tres días había anunciado por otra red social. Se trata de un regreso después de mucho tiempo.

Beckham no publicaba un video en TikTok desde el 3 de agosto de 2022, pero con la llegada de Messi al Inter Miami no dudó en anunciar que está de regreso en esta red social: “Esta semana es demasiado buena para no compartir. Así que estoy de vuelta en TikTok”. ¿Las primeras publicaciones de David? Tres videos sobre la llegada de Leo.